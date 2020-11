Covid, focolaio in Rsa e 4 decessi a Monte Sant’Angelo: il sindaco chiude i circoli privati

Il sindaco ha firmato oggi l’ordinanza: “Ai nostri giovani chiedo uno sforzo in più, perché solo così potranno proteggere le persone più fragili”

Monte Sant’Angelo (FG) – Nuove restrizioni a Monte Sant’Angelo dopo i casi e i decessi legati al focolaio Covid in una Rsa della cittadina garganica. Il sindaco Pierpaolo d’Arienzo ha firmato oggi una nuova ordinanza che dispone, in via cautelativa e precauzionale, la chiusura di tutti i circoli privati.

“Si tratta di un atto che mira a scongiurare l’eventuale propagarsi dei contagi, in attesa della conclusione delle attività di tracciamento dei contatti e di definizione della cornice dei contagi, a cura dei competenti organi della ASL” spiega d’Arienzo che chiede ai giovani di fare uno sforzo in più perché “solo così potranno proteggere le persone più fragili”.

Il provvedimento, nello specifico, ordina ai proprietari, ai possessori e ai detentori a qualsiasi titolo, ai soci, ai componenti, agli avventori ed utilizzatori a qualsiasi titolo, degli immobili privati adibiti a sede di circoli privati, centri ricreativi, centri sociali, associazioni aventi finalità ricreativa, l’immediata sospensione delle attività ricreative e/o aggregative e il conseguente divieto di frequentazione delle sedi di circoli a ciò adibiti, sia pubblici che privati, con spazi al chiuso e/o all’aperto e delle sedi di associazioni di ogni tipo.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di assembramento in abitazioni, pertinenze e/o strutture private, in genere adibite a locale ritrovo, fatta eccezione per i componenti dello stesso nucleo familiare conviventi che abbiamo regolare titolarità all’utilizzo degli stessi.

L’inosservanza delle misure, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita con sanzioni amministrative da € 400,00 a € 1.000, e da sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività.

“Monte Sant’Angelo resta nella fascia sopra ai 51 casi di positività, secondo il Bollettino epidemiologico della Regione Puglia” continua il sindaco, ma “nel frattempo sono saliti a 4 i decessi legati al focolaio nella RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) nel PTA (Presidio Territoriale di Assistenza). Alle loro famiglie il nostro più caloroso abbraccio e cordoglio”.

Per questo il primo cittadino di Monte continua a fare appello ad ogni abitante: “E’ necessario rispettare le regole ed essere responsabili”.