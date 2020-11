Covid, salgono a 8 i positivi a Carpino: sindaco chiude scuola media e liceo

Positivo un operatore scolastico. Il sindaco invita i cittadini alla razionalità: “La paura non deve trasformarsi in psicosi”

Carpino (FG) – Sale a 8 il numero di persone positive al Covid-19 nel Comune di Carpino. Lo ha reso noto poco fa il sindaco della cittadina garganica, il dott. Rocco Di Brina, che con un video su Facebook è tornato a parlare alla cittadinanza. “Ho appena emanato un’ordinanza di chiusura della scuola media e del liceo perché un operatore non docente è risultato positivo al Covid” ha fatto sapere Di Brina.

Il primo cittadino di Carpino invita la popolazione a mantenere la calma e a non perdere la razionalità: “Ricevo tante telefonate rispetto alla questione dei familiari, parenti delle persone risultate positive al Covid. Io confido invece nel grande senso di responsabilità di queste persone che si trovano tutte e domicilio. Ho mandato dei controlli e vi posso assicurare che tutti i parenti, i familiari delle persone positive sono a domicilio, in quarantena”.

“Vi prego quindi di non creare panico” aggiunge il sindaco. “La paura del contagio deve esserci ma non deve trasformarsi in psicosi. Si deve solo tramutare in rispetto rigoroso delle regole che valgono per tutti”

“Le persone che risultano positive sono a casa, così come sono a casa i loro familiari e le persone che con le quali sono venute a contatto – ribadisce il sindaco – e su questo noi stiamo vigilando in maniera assidua. In questa situazione occorre collaborazione, grande senso di responsabilità, e non serve a nessuno creare un clima di psicosi”.

“Del resto, la pandemia si sta allargando. Dobbiamo aspettarci purtroppo ancora casi ma questo non significa sfociare in una situazione di terrore e di paura generalizzata che crea solo ulteriore disagio. Noi ci siamo. L’amministrazione è vigile. Tutte le forze dell’ordine, medici di base collaborano tutti, ma la prima collaborazione è di ognuno di noi. Grazie per quello che farete, perché soltanto tutti insieme possiamo limitare il contagio” conclude Di Brina.