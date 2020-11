Covid, Vico del Gargano piange un’altra vittima

E’ il secondo decesso per Covid-19 in soli 5 giorni

Vico del Gargano (FG) – Un altro decesso per Coronavirus nel Comune di Vico del Gargano. Lo ha reso noto il sindaco della cittadina, Michele Sementino, che con un post su facebook ha espresso il suo “cordoglio e l’abbraccio di Vico del Gargano ai familiari della concittadina deceduta nelle ultime ore a causa del Covid-19”.

La comunità di Vico del Gargano piange così un’altra vittima del Covid: la seconda in soli 5 giorni, la terza dall’inizio dell’emergenza pandemica.

Dopo l’aumento dei casi riscontrato negli ultimi giorni nella cittadina garganica il sindaco oggi ha spiegato: “In giornata, conto di avere a disposizione i dati aggiornati sul numero e la situazione dei contagiati nel nostro paese, in modo da informare tutti i cittadini”.

In molti comuni della Provincia di Foggia, infatti, non sono stati ancora diffusi i numeri ufficiali delle persone risultate positive al Covid-19 negli ultimi giorni. Nel frattempo però molti comuni stanno ricorrendo ai ripari disponendo nuove misure restrittive come la chiusura di piazze e di luoghi pubblici e la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.