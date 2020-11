Paura nella scuola di Ischitella, esplosione nell’ingresso dell’edificio: evacuato istituto

Attimi di paura questa mattina nell’Istituto Comprensivo “P. Giannone” di Ischitella

Ischitella (FG) – Attimi di paura questa mattina nell’Istituto Comprensivo “P. Giannone” di Ischitella dove, per cause ancora da accertare, nell’ingresso interno dell’edificio si è verificata un’improvvisa esplosione che poteva trasformarsi in tragedia.

La prima deflagrazione è avvenuta infatti intorno alle 8.20, proprio quando nell’Istituto (che comprende la scuola primaria, secondaria di I grado e scuola dell’infanzia) sono soliti fare il loro ingresso i bambini più piccoli delle materne.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’esplosione sarebbe partita dal quadro elettrico posizionato nell’ingresso dell’edificio. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nell’esplosione. A scongiurare il peggio sono state le misure anti-covid che prevedono ingressi scaglionati per i bambini, evitando così l’entrata in massa degli alunni. Immediatamente dopo è stata attivata la procedura di evacuazione dell’edificio nel rispetto delle procedure di emergenza.

Attimi di spavento per bambini, insegnanti e collaboratori scolastici presenti in quel momento nell’atrio della scuola, ma anche per molti genitori che, mentre si accingevano ad accompagnare i propri figli a scuola, nel piazzale antistante l’edificio scolastico hanno assistito increduli alle deflagrazioni che si sono succedute dopo la prima esplosione.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel che in queste ore sono a lavoro per effettuare i rilievi del caso.

“L’impianto della scuola è sano” ha precisato su facebook il vicesindaco di Ischitella, Alessandro Nobiletti, dopo il riscontro delle prime verifiche effettuate. “Il problema è derivato dall’esterno” ha spiegato Nobiletti. “L’unica cosa positiva: nessuno ha subito danni, soprattutto i nostri figli. Solo un brutto spavento. Adesso l’iter per attribuire la responsabilità”.

La Redazione

Nel video le immagini dell’esplosione