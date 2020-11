Pesca a strascico sotto costa: sanzionati 2 pescatori a Vieste

Sono stati sorpresi dagli uomini della Guardia Costiera mentre effettuavano l’attività di pesca a strascico ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di settore

Un’intensa e capillare attività di controllo in materia di pesca è stata condotta nei giorni scorsi lungo tutto il litorale di competenza dagli uomini della Guardia Costiera del Compartimento marittimo di Manfredonia, coordinati dal 6° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari.

In particolare nella prima attività effettuata, i militari imbarcati sui mezzi navali dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste hanno sorpreso due pescatori professionali intenti ad effettuare, con le loro imbarcazioni, l’attività di pesca a strascico sotto costa ovvero ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di settore. A seguito dei controlli i militari hanno proceduto a sanzionare i due pescatori con una sanzione di 2.000 euro cadauno e a porre sotto sequestro gli attrezzi utilizzati nella battuta di pesca illegale (due reti a strascico).

Ad entrambi i comandanti sono stati altresì attribuiti 6 punti sulla licenza di pesca e sul libretto personale del Comandante (la normativa prevede, al raggiungimento di 18 punti, la sospensione provvisoria dalle funzioni di Comandante/licenza di pesca).

In un’altra operazione svolta nelle acque antistanti il Porto Industriale Bacino Alti fondali di Manfredonia i militari della locale Capitaneria, avvalendosi anche del sofisticato sistema di videosorveglianza “Guardian X-Ten” installato dall’Autorità di Sistema Portuale (già utilizzato per “stanare” i cittadini che gettano i rifiuti in ambito portuale), hanno provveduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria per violazioni afferenti il Codice della Navigazione i Comandanti di 2 pescherecci che, per raggiungere l’abituale zona di pesca, passavano incautamente sotto i piloni del porto Industriale con potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione.

Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni, al fine di garantire il rispetto di norme e regolamenti in materia di pesca e della sicurezza della navigazione.