Controlli serrati dei Carabinieri a San Severo: arrestati 2 evasi dai domiciliari e raffica di multe

Controlli anche volti a verificare il rispetto della quarantena da parte dei soggetti positivi al Covid-19 e al rispetto del “coprifuoco” imposto dal D.P.C.M. 3 novembre 2020

Durante lo scorso weekend, i Carabinieri della Compagnia di San Severo, coadiuvati da militari dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” e del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, hanno posto in essere un servizio di controllo straordinario del territorio nei quartieri della città più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulle principali vie di comunicazione cittadine.

Il servizio, che ha visto impiegati 18 militari, si è svolto mediante l’effettuazione di 3 posti di controllo e di 2 posti di blocco, controlli ad esercizi pubblici, perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi, munizioni ed esplosivi illecitamente detenuti e alla verifica della permanenza in casa dei soggetti sottoposti a misure detentive.

Nel corso di questi controlli i Carabinieri hanno sorpreso due soggetti, sottoposti agli arresti domiciliari, che erano evasi dal luogo di detenzione. Uno di questi, già controllato da una pattuglia e ignaro di un secondo controllo, si allontanava dalla propria abitazione per raggiungere alcuni amici in un garage. L’altro è stato controllato dai militari mentre girava per la città a bordo di una bicicletta.

Entrambi sono stati arrestati.

Durante i controlli alla circolazione stradale sono state complessivamente controllate 98 persone, 83 veicoli ed elevate 14 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada.

Non sono mancati i controlli volti a verificare il rispetto della quarantena da parte dei soggetti positivi al Covid-19 e al rispetto del “coprifuoco” imposto dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dalle ordinanze comunali; all’esito di questi controlli sono stati complessivamente contravvenzionati amministrativamente 12 soggetti per violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio.