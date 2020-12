Maltrattava la compagna con l’aiuto dell’ex: rintracciato e arrestato a Ischitella il 40enne livornese

L’uomo è gravemente indiziato di aver sottoposto Valentina a maltrattamenti e lesioni aggravate. Obbligo di dimora per la sua “ex”, che lo aiutava

Nella giornata del 3 dicembre 2020, G. Gabriele, 40enne nato a Pisa noto alle cronache per essere il compagno di F. Valentina., la ragazza inizialmente creduta scomparsa ed in realtà collocata in una struttura protetta proprio perché sottoposta ai suoi maltrattamenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Livorno all’esito di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile livornese e coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno. Lo rende noto la Questura di Livorno.

L’uomo è gravemente indiziato di aver sottoposto Valentina a maltrattamenti e lesioni aggravate e continuate, da giugno ad ottobre 2020, allorquando, a seguito dell’ennesima aggressione, la giovane aveva riportato lesioni con prognosi di 25 giorni ed era stata “messa in protezione”.

Nonostante la vittima, per paura, avesse dichiarato di aver subito un’aggressione da parte di ignoti, la Procura della Repubblica di Livorno aveva intuito potesse esserci una realtà diversa ed aveva incaricato la Polizia di andare a fondo alla vicenda.

Le indagini della Squadra Mobile hanno fatto emergere un quadro inquietante di violenze “domestiche” poste in essere da Gabriele, alla presenza costante di D.P., 49enne piombinese di nascita, sua “ex” e tuttora convivente con la “coppia”. Quest’ultima è ritenuta gravemente indiziata di aver aiutato Gabriele ad eludere le indagini, rilasciando, anche pubblicamente, dichiarazioni nel corso delle quali affermava di poter escludere con certezza la responsabilità del predetto per le ferite riportate dalla vittima.

I due si erano negli ultimi giorni allontanati da Livorno, “rifugiandosi” ad Ischitella (FG), località del Gargano, dove sono stati localizzati grazie alle attività tecniche attivate dalla Procura della Repubblica di Livorno e rintracciati dalla Squadra Mobile di Foggia, che ha sottoposto D.P. alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Livorno ed associato G. G. al carcere di Melfi.

Del caso si era occupato anche la trasmissione di RaiTre “Chi l’ha visto?” che nelle ultime settimane ha dato ampio spazio alla scomparsa di Valentina, poi risultata sotto protezione dopo un ricovero in ospedale in seguito a un violento pestaggio. A segnalare alle autorità competenti l’avvistamento di Grossi a Ischitella, dove lo scorso 3 dicembre l’uomo è stato fermato dagli uomini della Squadra mobile di Foggia insieme alla ex compagna, è stato proprio il programma condotto da Federica Sciarelli, a seguito delle numerose segnalazioni giunte dai telespettatori del comune foggiano.