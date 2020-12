Rapina nell’abitazione di un medico: giovane finisce di nuovo nei guai a San Nicandro Garganico

Il giovane si era introdotto in casa con la scusa di una visita medica

I Carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico hanno notificato ad un ragazzo originario di San Nicandro Garganico, già ristretto presso la Casa Circondariale di Foggia per un furto con strappo commesso nel mese di Agosto, un ulteriore provvedimento restrittivo a seguito di una minuziosa attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia.

I militari dell’Arma sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto relativamente ad una rapina in abitazione, avvenuta lo scorso Settembre, presso la dimora di un medico di base. In quell’occasione, il giovane, introdottosi in casa con la scusa di una visita medica, aveva sottratto uno smartphone al figlio del medico, asportato un monile d’oro e oltre 2 mila euro in contanti.

La positiva conclusione delle indagini è stata resa possibile, oltre che dalla determinazione dei Carabinieri di assicurare alla giustizia il pericoloso malvivente, dalla visione dei sistemi di videosorveglianza e dalla collaborazione delle persone informate sui fatti.

Carabinieri in azione anche a San Severo, dove i militari della stazione locale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a firma del G.I.P. del Tribunale di Foggia, hanno sottoposto agli arresti domiciliari un ventiquattrenne di San Severo. Il giovane, già sottoposto all’obbligo di dimora per dei furti di autovetture commessi in Molise e per i quali era stato già arrestato dai Carabinieri, lo scorso novembre si era reso responsabile di una minaccia, aggravata dall’utilizzo di un’arma poi rivelatasi un giocattolo, ad un suo vicino di casa.