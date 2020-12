Uomo ucciso a Manfredonia, coinvolto il figlio di 7 anni della compagna

Nelle indagini è coinvolta anche la procura dei minori di Bari

Manfredonia (FG) – Ci sarebbe una vicenda familiare dietro l’omicidio avvenuto nella serata di lunedì 30 novembre a Manfredonia, dove un uomo di 38 anni è morto in seguito ad alcune accoltellate. È successo in un casolare di campagna, in località Macchia Rotondo, vicino Manfredonia.

La vittima, Mario Renzulli, nonostante le gravi ferite, aveva trovato la forza di chiamare il padre per farsi soccorrere. Il padre lo ha accompagnato all’ospedale di Foggia dove l’uomo però è morto poco dopo il ricovero a causa delle profonde ferite.

Al momento non c’è ancora chiarezza sulla dinamica del delitto, ma secondo indiscrezioni nella vicenda sarebbe coinvolto un minore. Si tratterebbe del figlio della compagna della vittima, un bambino di 7 anni.

Attualmente il minore, non imputabile, è ricoverato all’ospedale di Foggia per lesioni ai denti e sarà ascoltato nelle prossime ore. La mamma è stata interrogata dai carabinieri per tutta la notte.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Secondo quanto riportato dall’ANSA il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro ha solo confermato che “si tratta di un caso molto delicato che vede coinvolta, oltre alla procura ordinaria, anche la procura minorile”.