Muore di Covid il sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella

Il sindaco aveva 65 anni ed era un medico di famiglia. Avrebbe contratto il Covid 19 dopo aver visitato un suo paziente

Gargano in lutto. E’ morto la scorsa notte all’ospedale Masselli Mascia di San Severo (Foggia), il sindaco di San Nicandro Garganico (Foggia), Costantino Ciavarella che era ricoverato dallo scorso 26 dicembre dopo aver contratto il Covid.

Ciavarella aveva 65 anni ed era un medico di famiglia. Avrebbe contratto il Covid 19 dopo aver visitato un suo paziente, risultato poi positivo. Nei primi giorni del ricovero aveva risposto bene alle terapie, ma poi ha avuto un brusco peggioramento. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni fino al decesso. Il primo cittadino era stato eletto nel centrodestra alle scorse elezioni comunali del 2018.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo dai sindaci e amministratori degli altri Comuni del Gargano.

Il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino: “Un ottimo sindaco, un medico bravo e scrupoloso fino alla fine. Costantino Ciavarella, primo cittadino di San Nicandro Garganico era una persona che suscitava rispetto e si faceva apprezzare e voler bene. Si era ammalato di Covid-19 visitando un paziente. Dopo tanti giorni di ricovero in ospedale, non ce l’ha fatta e ci ha lasciati. Per la sua città, per i suoi pazienti e per la più vasta comunità del Gargano e della Capitanata si tratta di una perdida molto dolorosa e pesante. Perdiamo un amministratore appassionato e competente. Perdiamo una persona profondamente umana e perbene. Ho avuto il piacere di collaborare con lui in più di un ambito, sempre con la comune visione di uno sviluppo dell’area garganica necessariamente ancorato alla valorizzazione dell’immenso patrimonio naturalistico e culturale del nostro territorio. Esprimo le mie condoglianze e il sincero cordoglio della Comunità Vichese ai suoi familiari e alla cittadinanza di San Nicandro Garganico. Addio Costantino”.

Il sindaco di Ischitella, Carlo Guerra: “Bruttissimo risveglio! Il virus maledetto ha portato via il dr. Costantino Ciavarella, medico e Sindaco integerrimo. Il suo apporto e la sua saggezza mancheranno alla sua famiglia, alla sua città e a tutto il Gargano. Con me porterò sempre il suo volto sorridente. Condoglianze alla famiglia e alla comunità di Sannicandro Garganico da parte mia e di tutta la cittadinanza di Ischitella”.

Il sindaco di Carpino, Rocco Di Brina: “A nome mio personale, di tutta l’Amministrazione Comunale e della comunità Carpinese, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia del collega e amico Costantino Ciavarella nonché la vicinanza a tutta la comunità sannicandrese per la perdita del loro stimato primo cittadino”.

Il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo: “Oggi l’intera comunità garganica è in lutto per la prematura scomparsa di Costantino Ciavarella, Sindaco di San Nicandro Garganico. Persona mite e buona. Un uomo per bene che con garbo e determinazione ha svolto il suo ruolo di sindaco e di medico fino alla fine. Sono sinceramente dispiaciuto e arrabbiato perché questo maledetto Covid si è insinuato nelle nostre vite, nelle nostre comunità, portandosi via donne e uomini, anche nella nostra città. Il mio cordoglio e quello dell’intera comunità di Monte Sant’Angelo giunga alla famiglia del compianto e stimato sindaco Costantino Ciavarella, all’Amministrazione e a tutta la comunità di San Nicandro Garganico che oggi ha perso una guida e una persona di grande valore”.

Il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo: “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale e la cittadinanza intera esprimono profondo cordoglio e sentimento di vicinanza alla Città di San Nicandro Garganico per la grave, incredibile e assurda perdita del proprio Sindaco, Dottor Costantino Ciavarella, stroncato dal Covid19. Con profondo dolore e incredulità per la notizia della prematura scomparsa, si porgono le più sentite condoglianze ai familiari e ai parenti più cari del Dottor Costantino Ciavarella”.

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti: “A nome della città di Vieste esprimo vicinanza alla comunità di San Nicandro Garganico e alla sua famiglia per la grave perdita del Sindaco Costantino Ciavarella. Il virus ha portato via una persona per bene, un collega stimato da tutti i sindaci del Gargano”.

Il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia: ” Ho appena appreso della morte di Costantino Ciavarella, sindaco di San Nicandro Garganico. L’ennesima vittima di questo dannato virus. Sono costernato. Letteralmente, senza parole. Le mie personali condoglianze alla sua famiglia. La vicinanza dell’intera Comunità mattinatese a tutti i cittadini di San Nicandro.

Il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti: “Stamattina sono stato svegliato da una notizia bruttissima, una di quelle che non vorresti ricevere mai. È venuto a mancare un caro collega, persona buona e perbene, Costantino Ciavarella, medico e sindaco di San Nicandro Garganico. Dopo aver lottato duramente, ha perso la sua battaglia contro il Covid. A nome di tutta la comunità di San Giovanni Rotondo, esprimo vicinanza alla famiglia e alla città di San Nicandro su cui, sono certo, Costantino continuerà a vegliare”.

Cordoglio anche dal vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese: “Circa un anno fa, nel giorno in cui arrivavano notizie di un contagiato pugliese da COVID-19, avevo l’onore di completare un lavoro svolto insieme a Costantino Ciavarella e alla comunità di San Nicandro Garganico da lui guidata, per la valorizzazione del castello normanno-aragonese. Stanotte la pandemia si è portata via una brava persona. Sono vicino alla famiglia e a tutti i sannicandresi”.

Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta: “Esprimo a nome mio personale e dell’Ente che rappresento, le più sentite condoglianze alla famiglia Ciavarella, per la dipartita dello stimato Sindaco Costantino. – Dice il Presidente Nicola Gatta – Amministratore esemplare e politico lungimirante, la Capitanata ha perso uno dei suoi uomini più rappresentativi non solo per la comunità di San Nicandro Garganico da lui amministrata sempre con alto senso del dovere e con grande umiltà. Un attento e serio professionista sempre pronto a prestare la propria opera a servizio della collettività”.

La deputata del Movimento 5 stelle Marialuisa Faro: “È con profonda commozione che ho appreso questa mattina della scomparsa del sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella. È una perdita grave per tutti, per gli amici, per il mondo politico, per la famiglia, per tutti quelli che gli hanno voluto bene. Ci dicevamo sempre che eravamo troppo buoni per stare in politica, lui era sicuramente una persona buona che amava la sua città e interpretava la politica come servizio, allo stesso modo in cui per anni ha fatto il medico. San Nicandro Garganico perde una persona perbene, certamente di grande onestà. Mi stringo attorno alla famiglia e pongo le più sentite condoglianze”.