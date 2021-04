Vieste, arrestato 43enne responsabile di spaccio continuato e detenzione di stupefacenti

L’uomo avrebbe di fatto creato un vero e proprio market dello spaccio all’aperto, dove giovani del posto si recavano certi di poter trovare ciò che cercavano

Il continuo andirivieni a tutte le ore del giorno nella piazza centrale di Vieste di soggetti conosciuti per essere assuntori di sostanze stupefacenti, ha innescato l’attività di indagine condotta dai Carabinieri della Tenenza di Vieste, a seguito della quale, nei giorni scorsi, i militari hanno tratto in arresto un 43enne per spaccio continuato di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, già noto ai militari dell’Arma per essere inserito nel mondo degli stupefacenti, aveva individuato nei pressi della locale piazza Paolo VI il luogo ideale ove poter essere facilmente raggiunto dagli acquirenti e contestualmente difficilmente controllabile dai Carabinieri.

L’attività svolta dai militari dell’Arma, che da un lato è consistita nell’analisi e nello sviluppo delle informazioni via via acquisite sul territorio e contemporaneamente nell’esecuzione di numerosi e non facili servizi di osservazione e pedinamento, tutti effettuati in abiti civili, hanno permesso di comprendere il modus operandi dello spacciatore, di documentare diverse cessioni di stupefacenti e di intervenire in flagranza di reato al momento opportuno, bloccandolo e traendolo in arresto.

Nella sua disponibilità, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati gr. 15 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisi in n. 19 mono dosi, già confezionate e pronte per essere cedute al dettaglio, euro 40,00 circa in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività delittuosa, nonché materiale atto al confezionamento dello stupefacente. Parte dello stupefacente è stata rinvenuta anche a pochi metri dal luogo dello spaccio, in un nascondiglio che il pusher riteneva sicuro fino a poco prima, non sapendo di essere osservato a distanza dai carabinieri.

Aveva di fatto creato un vero e proprio market dello spaccio all’aperto, ove giovani del luogo si recavano certi di poter trovare ciò che cercavano. Infatti, nel corso dell’operazione sono stati Segnalati alla locale Prefettura anche 4 acquirenti, fermati dai Carabinieri subito dopo aver acquistato sostanza stupefacente in quantità considerata per uso personale.

L’arrestato, tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia, a seguito di convalida davanti al G.I.P., è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera ai Carabinieri.