Vico del Gargano, minaccia di morte il padre per estorcergli 600 euro

Arrestato 38enne di Vico del Gargano

I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano hanno dato esecuzione in Vico del Gargano, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Foggia, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 38enne vichese, con gravi precedenti di polizia, resosi responsabile dei reati di estorsione continuata e rapina, commessi in Vico del Gargano nel periodo giugno – agosto 2021.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotte dalla Stazione Carabinieri di Vico del Gargano, hanno avuto origine dalla denuncia di un 79enne vichese, che nel luglio 2021 rappresentava di essere sottoposto ad estorsione da parte del figlio, che minacciandolo di morte, lo costringeva a consegnargli, frequentemente euro 50, fino a giungere alla somma complessiva di 600 euro.

La vittima, atterrita, per cercare di sottrarsi alle minacce fu costretta a trasferirsi nell’abitazione di un altro figlio, ma si rese conto che l’unico modo per uscirne era chiedere aiuto denunciando le intimidazioni subite.

In questi giorni, le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotte dalla Stazione Carabinieri di Vico del Gargano, hanno dato luogo all’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Foggia, nei confronti del 38enne vichese, che resosi responsabile dei reati di estorsione continuata e rapina è stato associato alla Casa Circondariale di quella città.