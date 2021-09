Scoperta piantagione di marijuana a Cagnano Varano: denunciato 29enne

La scoperta in una masseria dell’area Parco del Gargano di Cagnano Varano

I Carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano hanno deferito in stato di libertà, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 29enne Cagnanese, con precedenti di polizia.

I Carabinieri della Stazione di Cagnano Varano, unitamente allo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, di recente, hanno eseguito una perquisizione nei pressi di una masseria dell’area parco del Gargano di Cagnano Varano, rinvenendo una piantagione di marijuana.

La piantagione era composta da sei piante dell’altezza, dai due ai quattro metri per un peso complessivo di chilogrammi quindici. La coltivazione era celata nella vegetazione autoctona e da alcune piante di olivo. Nei pressi è stata rinvenuto il materiale utilizzato per la cura delle piante e sottoposto a sequestrato un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Un campione vegetale verrà inviato al L.A.S.S. del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia per verificarne il principio attivo ed il numero di dosi ricavabili dalla piantagione.