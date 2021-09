“Sono minacciato da un uomo armato”: gestore turistico denunciato per procurato allarme a Peschici

I Carabinieri sono intervenuti in un villaggio turistico di Peschici

A seguito di richiesta di aiuto pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia di Vico del Gargano, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà, per procurato allarme, un 43enne Lucerino, con precedenti di polizia.

I Carabinieri della Stazione di Peschici, intervenuti in un villaggio turistico, in relazione ad un asserita minaccia a mano armata subita da un gestore turistico, hanno accertato invece la mancanza di armi e che si trattava di un diverbio tra i due, per interessi economici, sorto per un debito non onorato riguardante il noleggio di videogiochi da bar.

La pattuglia ha riportato la calma tra i coinvolti, invitandoli a seguire le vie di legge per far valere i propri diritti.