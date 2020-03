Buoni spesa, il sindaco di Vico del Gargano: “Ecco come procederemo”

Michele Sementino: “Vogliamo raccogliere le istanze di tutti i cittadini che in questo momento si trovano in difficoltà”

Il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, in un video pubblicato questa sera sulla pagina Facebook, spiega come funzionerà l’assegnazione dei “buoni spesa”, una delle misure annunciate sabato sera dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per i quali il Governo ha stanziato 400 milioni di euro.

“Non lasciamo nessuno solo e abbandonato a se stesso”, hanno spiegato in conferenza stampa sabato sera il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. I buoni spesa saranno utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

L’ordinanza che stanzia i 400 milioni di euro ai Comuni è stata firmata ieri sera dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli. Le risorse arriveranno agli Enti locali entro martedì 31 marzo, a meno di (improbabili) inciampi in Corte dei conti, dopo di che sindaci e servizi sociali dovranno individuare le famiglie a cui riservare il buono spesa.

Obiettivo della misura è sostenere le famiglie più esposte ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. La priorità infatti sarà data a coloro che non ricevono altre forme di sostegno, come sottolinea più volte nel video il sindaco di Vico del Gargano.