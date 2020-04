Coronavirus, il sindaco di Ischitella: “Ecco come erogheremo i buoni spesa”

Il sindaco di Ischitella indica le modalità con cui saranno consegnati i buoni spesa

Il Comune di Ischitella è pronto ad erogare i buoni spesa previsti dall’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che prevede aiuti concreti per la spesa delle famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il Comune di Ischitella ha ricevuto un contributo di 41.057,73 euro che l’Amministrazione erogherà attraverso buoni spesa da consegnare alle famiglie. Verranno valutate prioritariamente le richieste di coloro che non godono di altre provvidenze tipo Rei, Reddito di Cittadinanza e altri contributi comunali o regionali.

A spiegare le modalità operative di consegna è il sindaco di Ischitella, Carlo Guerra, che ieri sera, con un post su FB, ha annunciato: “Il Governo, già stamani, ha accreditato i fondi promessi. I fondi sono a destinazione vincolata e destinati solo al detto scopo”.

“Per arrivare alla consegna prima possibile – spiega il primo cittadino di Ischitella – il primo contatto sarà telefonico. Sono a disposizione due numeri: quello dedicato all’emergenza e quello del Parroco. Per telefono saranno acquisiti i primi dati: composizione del nucleo familiare, reddito, esigenze particolari ecc”.

“I servizi sociali ed il parroco – precisa Guerra – sulla scorta dell’informazioni fornite, sulla base delle risultanze personali e delle documentazioni fornite dagli uffici del Piano di Zona, nonché dei dati in possesso dell’ufficio, stileranno una prima graduatoria. Ovviamente saranno seguiti alla lettera gli indirizzi dettati dalla ordinanza della protezione civile”.

“Sarà predisposta, quindi, una autocertificazione di responsabilità che verrà sottoscritta dai beneficiari al momento della consegna dei beni. Contestualmente sarà richiesta una firma per ricevuta dei beni. Gli alimenti da consegnare terranno conto di una tabella redatta, con la collaborazione di un esperto, del fabbisogno giornaliero di una persona di media statura, in periodo di inattività, con apporto calorico distinto tra carboidrati, proteine e grassi. L’obiettivo è fornire un fabbisogno alimentare, sufficiente ed equilibrato, per almeno due settimane, proporzionato al numero dei componenti il nucleo familiare” sottolinea il sindaco.

“Particolare attenzione verrà data alla presenza di bambini in tenera età. Per essi abbiamo pensato ad una alimentazione consona. Situazioni particolari (tipo diabetici o celiaci) verranno affrontate volta per volta” aggiunge Guerra.

“Ci vorrà un sacco di lavoro e di impegno: per fortuna volontari e amministratori hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. I pacchi, una volta confezionati, saranno consegnati alla famiglia, previo acquisizione della dichiarazione. Quindi, dopo una prima scrematura preventiva, ci sarà un controllo post fornitura e, ove fossero rilevate dichiarazioni false, procederemo alle denunce. Non credo sarà così perché, ne sono certo, i servizi sociali ed il parroco, oltre a conoscere praticamente tutti, hanno a disposizione tutti i mezzi e i documenti per fare un buon lavoro”.

“Entro domani contiamo di sistemare i necessari adempimenti burocratici e contatteremo tutti i negozi di Ischitella e Foce Varano per una prima fornitura. Crediamo di riuscire a fare fronte alle necessità alimentari almeno per le due settimane preventivate. Ove necessario, troveremo anche qualcosa extra nel bilancio” fa notare Guerra.

“Se qualcuno volesse donare, in alimenti o denaro, può farlo chiamando don Dino Iacovone. Egli ha accettato anche questa ulteriore ‘Croce’ – ironizza il sindaco – d’altra parte non esiste uno più adatto di lui per questo ruolo (sono certo che mi perdonerà questa spiritosaggine)”.

“Se poi avete suggerimenti da dare, siamo a disposizione. E vi prego segnalate anche voi i vostri vicini, parenti, amici di cui conoscete lo stato di bisogno e che, magari, si vergognano di chiedere. Tutti insieme, cerchiamo di evitare che qualcuno posso soffrire la fame!” conclude il sindaco di Ischitella.