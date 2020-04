Nasce “Vieste a casa tua”: il portale con tutte le attività che offrono consegne a domicilio

Un portale pensato per chi potrebbe scegliere il Gargano per le vacanze estive, ma anche per i viestani, spesso inconsapevoli dei servizi di consegna a domicilio messi in atto da tanti esercizi commerciali per adempiere agli obblighi del DPCM

La pandemia ha cambiato molte delle nostre abitudini dallo smartworking all’acquisito di beni e servizi a domicilio, e dopo il 3 Maggio, con il distanziamento ancora in vigore, le cose non miglioreranno. “Vieste a casa tua” è un portale internet, www.viesteacasatua.it, che nasce per mitigare questo profondo processo di cambiamento, per offrire ai commercianti della città di Vieste uno strumento semplice, innovativo ed efficace. Il portale è pensato per chi potrebbe scegliere il Gargano per le vacanze estive, ma anche per i viestani, spesso inconsapevoli dei servizi di consegna a domicilio messi in atto da tanti esercizi commerciali per adempiere agli obblighi del DPCM.

Il sito web si presenta come un catalogo di tutte le attività che offrono consegne a domicilio sul territorio viestano. Ogni attività ha uno spazio riservato con dettagli sui costi, suoi prodotti, con tutti i contatti dell’attività ed indicazioni sull’ubicazione del negozio.

Su “Vieste a casa tua” è possibile iscrivere, gratuitamente, attività come ristoranti, rosticcerie, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, forni, enoteche, pastifici, ortofrutta, erboristerie, farmacie, parafarmacie, lavanderie, ferramenta, articoli per la casa, articoli per animali, edicole, abbigliamento e tanto altro.

Questa è un’idea e un contributo alla città di Vieste di Luca Cannarozzo, impegnato da anni nella costruzione di portali web e nella progettazione di campagne di comunicazioni per il settore turistico. Lavora da tempo con i principali gruppi turistici e strutture del territorio curandone le strategie di web e social media marketing.

L’iscrizione è gratuita, per maggiori informazioni consultare il sito www.viesteacasatua.it