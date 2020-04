Valorizzare i sentieri di incontro: doppio finanziamento per il Comune di Ischitella

Ammessi a finanziamento entrambi i progetti che vedono interessato il Comune di Ischitella: il primo come capofila con il Comune di Rodi Garganico, l’altro con capofila il Comune di Vico del Gargano

Nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020, lo scorso 23 aprile è stata approvata la graduatoria relativa al bando dell’Azione 2 “Gargano impatto zero” – Intervento 2.6 “Sentieri di incontro – Valorizzazione delle filiere locali”, l’avviso pubblico rivolto ai Comuni dell’area GAL Gargano finalizzato a recuperare la rete dei sentieri realizzati ed esistenti, e la realizzazione di strutture leggere per l’accoglienza e l’informazione.

L’intervento nello specifico prevede il sostegno per gli interventi di adeguamento e recupero della rete dei sentieri realizzati ed esistenti, nonché la realizzazione di strutture leggere per l’accoglienza e l’informazione previo partenariato composto da almeno due amministrazioni locali e fermo restando che i sentieri interessati dagli interventi devono insistere su almeno due comuni limitrofi ed essere realizzati in continuità

Delle domande presentate nove sono risultate ammissibili e tre non finanziabili per insufficienza della dotazione finanziaria assegnata all’intervento pari a 1.250.000,00 euro.

In cima alla graduatoria c’è il progetto presentato dal Comune di Ischitella (capofila) in partenariato con il Comune di Rodi Garganico, con un contributo concedibile pari a 192,952.39 euro. Il progetto prevede la valorizzazione del sentiero denominato “Ceccasole“ che coinvolge anche l’ambito territoriale del Comune di Rodi Garganico.

Al secondo posto c’è la proposta presentata dal Comune di Vieste (capofila) in partenariato con il Comune di Monte Sant’Angelo, per la valorizzazione della strada comunale Vieste- Monte Sant’Angelo, con un contributo concedibile pari a 191,990.59 euro.

Terzo posto per il progetto presentato dal Comune di Vico del Gargano (capofila) in partenariato, ancora una volta, con il Comune di Ischitella, denominato “Lungo il sentiero dell’amore-incontri tra fragranze di agrumi e antiche faggete”, con un contributo di 195,922.85 euro

Tra gli altri progetti finanziabili ci sono anche quelli presentati dal Comune di Monte Sant’Angelo (capofila) in partenariato con il Comune di Cagnano Varano, dal Comune di San Giovanni Rotondo (capofila) in partenariato con il Comune di San Marco in Lamis, dal Comune di Cagnano Varano (capofila) in partenariato con il Comune di San Giovanni Rotondo.

Risultano al momento non finanziabili i progetti presentati dal Comune di San Marco in Lamis (capofila) in partenariato con il Comune di Rignano Garganico, dal Comune di Peschici (capofila) in partenariato con il Comune di Vieste e dal Comune delle Isole Tremiti (capofila) con il Comune di Peschici.

In merito alle domande non finanziabili per insufficienza della dotazione finanziaria assegnata all’intervento, si precisa che il GAL Gargano, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella riunione del 25 marzo 2020, ha richiesto all’ADG del PSR Puglia 2014/2020, di procedere ad una rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate nell’ambito della SSL al fine di poter procedere al finanziamento della totalità delle domande ritenute ammissibili.

