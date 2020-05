Covid-19, Puglia: approvato contributo straordinario per disabili gravissimi

La platea dei potenziali beneficiari di tale contributo economico straordinario è stimata in circa 7.400 persone. L’assessore regionale Ruggeri: “Un contributo economico straordinario di 800 euro mensili per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”

Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, la Giunta della Regione Puglia ha approvato la spesa complessiva di 41 milioni e 500mila euro per il riconoscimento di un contributo straordinario di 800,00 mensili per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 in favore delle persone residenti in Puglia in condizione di gravissima non autosufficienza.

Un trasferimento economico in favore di nuclei familiari in cui vivono, assistiti presso il loro domicilio, disabili gravissimi e anziani in condizione di gravissima non autosufficienza per i quali intervenga un care giver familiare ovvero altre figure professionali da cui gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendano in modo vitale.

La platea dei potenziali beneficiari di tale contributo economico straordinario è stimata in circa 7.400 persone, facendo riferimento sia agli elenchi dei pazienti già valutati disabili gravissimi nella precedente misura degli Assegni di Cura, sia ad una previsione di nuovi richiedenti che potranno risultare in possesso del requisito della disabilità gravissima.

Le risorse derivano per 29.700.000,00 dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2019 e dalla quota parte del FNA 2020 (Cap. 785060 – competenza 2019/2020) e per 11.800.000,00 dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (Cap. 785000 – competenza 2020.

La Giunta ha deciso anche di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, l’approvazione di un format di domanda unico regionale da presentare alla ASL territorialmente competente, che specificherà le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché eventuale documentazione che dovrà essere allegata alle stesse.

L’assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri ha espresso soddisfazione per la delibera approvata: “Si tratta di un contributo straordinario previsto per questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19”, ha spiegato l’assessore al Welfare, “Come abbiamo più volte sottolineato nessuno deve restare indietro o sentirsi. Continuiamo ad essere vicini a chi soffre a causa di malattie gravissime e alle famiglie che supportano con grandi sacrifici questi ammalati”.

“Si tratta di un contributo economico straordinario di 800 euro mensili per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, coincidente con il periodo di emergenza sanitaria nazionale, a cui si stima potranno accedere circa 7400 persone in condizione di gravissima non autosufficienza assistite presso il proprio domicilio da un care giver familiare ovvero altre figure professionali da cui gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendano in modo vitale”.

“La spesa complessiva, pari a 41,5 milioni di euro, si compone sia di risorse nazionali che regionali”, ha spiegato Salvatore Ruggeri. “Al contributo economico straordinario, che si aggiunge ai numerosi provvedimenti che la Giunta regionale ha posto in essere nelle ultime settimane per fronteggiare le drammatiche conseguenze economico-sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19, si potrà accedere tramite una semplice domanda che il cittadino presenterà attraverso un format che sarà comunicato nei prossimi giorni dagli Uffici regionali. All’erogazione del contributo provvederà direttamente l’Azienda Sanitaria di residenza”.