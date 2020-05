Parrucchieri ed estetisti in Puglia, Emiliano ora conferma: “Riapriranno il 18 maggio”

Il governatore pugliese: “Riprenderanno il 18 maggio seguendo le prescrizioni dell’ordinanza regionale”. Il Ministro Boccia: “Eventuali ordinanze regionali, emesse prima delle nuove misure, dovranno essere riformulate sulla base delle linee guida nazionali”

“Non so cosa sia successo ieri, ma il 18 maggio parrucchieri ed estetisti, saloni di bellezza, barbieri in Puglia riapriranno. Evidentemente qualcuno ha tentato di scatenare addosso alla Puglia il Governo facendogli intendere che noi stavamo facendo una cosa imprudente. Invece non è così”.

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è tornato sulla questione della riapertura in Puglia di centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, in seguito alle polemiche che hanno seguito le sue precisazioni sull’ordinanza regionale emanata il 7 maggio.

“Non è così – ha spiegato Emiliano – perché le regole dell’ordinanza che consentono a queste attività di riprendere il 18 maggio invece del 1° giugno come era inizialmente previsto, sono studiate dal prof. Lopalco e da tutti i miei tecnici assieme ai professionisti addirittura con sopralluoghi dentro le strutture. Abbiamo individuato criteri di sicurezza che sono e saranno utili anche al Governo Nazionale per far riaprire prima, io mi auguro, queste categorie. E riapriranno in sicurezza prima del 1 giugno grazie al lavoro della Regione Puglia con i rappresentanti del settore e il prof. Lopalco. Un lavoro fatto mantenendo sempre un dialogo con il Governo nel massimo rispetto istituzionale, come tutti gli aspetti di questa emergenza. Questi sono i risultati e i fatti. Tutto il resto sono chiacchiere”.

“Io sono abituato a poche chiacchiere e molti fatti” ha aggiunto il presidente. “In questo caso i fatti corrispondono ad atti pubblici, chiari e ufficiali. Il 18 maggio tutti i centri di estetica e acconciatura pugliesi potranno riaprire nel rispetto delle prescrizioni della mia ordinanza. Andiamo avanti” ha detto il governatore pugliese.

“Dunque – ha concluso Emiliano – il 18 maggio tutti dal barbiere, dai parrucchieri, dagli estetisti, e mi raccomando fate le ricevute fiscali perché i controlli saranno importanti e soprattutto applicate con rigore tutte le prescrizioni che vi ho dato nell’ordinanza. Buon lavoro a tutti voi.”

Intanto, due ore fa, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha confermato al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che lunedì sarà convocato il confronto con i presidenti di Regione con la partecipazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, per l’avvio delle procedure relative alle riaperture differenziate su base territoriale dal 18 maggio, come già anticipato dal governo e più volte confermato.

“Comprendo perfettamente – ha dichiarato il ministro Boccia – l’esigenza delle Regioni di avere un quadro che consenta loro di avviare le riaperture differenziate e condivido la loro esigenza di averlo in tempi brevi”. “A tale proposito, ringrazio i presidenti per il senso di responsabilità e per la condivisione con il governo dell’esigenza di avere linee guida nazionali elaborate dal comitato scientifico su proposta Inail, sulla cui base eventuali ordinanze regionali, emesse prima delle nuove misure, dovranno essere riformulate, a tutela della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro. Tuttavia, è utile già discutere con le Regioni le modalità di apertura o restrizione delle attività legate all’andamento dell’epidemia secondo il monitoraggio avviato dal ministro della Salute”, conclude Boccia.