Puglia, la Regione anticipa il Fondo Affitti: “12 milioni per l’emergenza casa in tutti i Comuni”

L’assessore regionale alle Politiche Abitative: “La Regione Puglia continua a fare la sua parte. E lo fa anticipando il Fondo Affitti”

“Dodici milioni di euro per dare risposte e certezze all’emergenza casa in tutti i Comuni pugliesi. La Regione Puglia continua a fare la sua parte. E lo fa anticipando il Fondo Affitti”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio in merito all’ultima delibera di giunta che, al fine di garantire il cofinanziamento regionale per il sostegno ai canoni di locazione relativi all’anno 2019, ha applicato l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di 12 milioni.

“Salgono così a 15 milioni le risorse stanziate nelle scorse ore dalla giunta regionale – spiega l’assessore Pisicchio – se consideriamo anche i 3 milioni di fondo straordinario di sostegno agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (di proprietà delle Arca) in difficoltà nel pagamento del canone di locazione e degli oneri condominiali, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19″.

“Abbiamo quindi dato una risposta immediata e inequivocabile a due fronti collegati: quello ordinario del Fondo Affitti e quello straordinario causato dalle inevitabili conseguenze sociali del coronavirus. A dimostrazione che la nostra attenzione e vicinanza ai territori e ai cittadini è alta, specie in questa fase così socialmente delicata”.