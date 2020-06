Post Covid, Vieste si affida ad un guru del marketing turistico e punta 35mila euro

Al destination manager spagnolo l’incarico di rafforzare la destinazione della città

Per far fronte all’emergenza sanitaria e prepararsi alla grande sfida post coronavirus, l’amministrazione comunale di Vieste si affida ad una società di marketing e comunicazione che fa capo a Josep Ejarque, colui che ha guidato il rilancio turistico di città importanti come Barcellona, le Olimpiadi invernali di Torino e l’Expo di Milano. Obiettivo: rafforzare la destinazione “Vieste”, implementando una strategia che parte dall’unione di tutti gli operatori e gli stakeholder.

Già da subito la società Tourism & Marketing presenterà un piano strategico per tracciare quelle che saranno le linee guida da seguire per garantire agli ospiti che sceglieranno di soggiornare a Vieste, di poterlo fare in tutta sicurezza. “Per continuare ad essere una destinazione di successo – ha spiegato l’assessore al turismo, Rossella Falcone – è necessario adeguare la propria offerta turistica, in perfetta linea con i nuovi turismi, ad iniziare da quello esperienziale. Vieste è una località turistica internazionale, e deve reagire a questo difficile momento che stiamo attraversando, anche perché la concorrenza a livello europeo è sempre più competitiva. Non possiamo perdere la quota di mercato. Attueremo tutte le misure preventive, non solo attraverso i dispositivi, ma anche con una attenta e costante informazione che coinvolgerà tutto il segmento turistico. Vieste e il Gargano sono luoghi sicuri dove poter trascorrere vacanza altrettanto sicure e ricche di emozioni”.

Costo complessivo del Piano, valido fino a giugno 2021, 35 mila euro.