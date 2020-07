Nuovo progetto di marketing territoriale per il Gargano: 14 Comuni fanno rete

Giovedì 16 luglio la conferenza stampa con gli interventi di sindaci e assessori al turismo collegati via web dai luoghi simbolo del Gargano

Si terrà giovedì 16 luglio, alle ore 11, in diretta streaming sulle pagine facebook di Puglia 365, dei comuni aderenti e dell’Agenzia Scopro la conferenza stampa del nuovo progetto di marketing territoriale che – per la prima volta – vede in rete tra loro 14 comuni dell’area, per una strategia integrata di valorizzazione e promozione univoca, pronta a dare ampio respiro alle molteplici opportunità dell’offerta turistica locale.