Consegnati gli Oscar dei Puglia Food Awards 2020: bollino di eccellenza per 39 aziende

Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare pugliese che mai prima d’ora ha visto premiare queste categorie tutte insieme

Per il terzo anno consecutivo sono stati assegnati gli Oscar delle Eccellenze agroalimentari Pugliesi. “Ci siamo riusciti, dichiara Donato Ala Giordano l’ideatore e organizzatore dei Puglia Food Awards, e lo abbiamo fortemente voluto, per poter dare un contributo promozionale, alle aziende che dovranno affrontare ancora mesi difficili causa Covid. “ la nostra macchina organizzativa, continua Donato, ha curato in modo maniacale la parte relativa alla sicurezza, attenendosi a tutti i protocolli previsti dalla regione.

Sono state 39 le aziende che si sono aggiudicate il prezioso bollino di eccellenza su 187 partecipanti, ma ecco i produttori vincitori di questa terza edizione:

CATEGORIA VINI

VINCITORE

CANTINE ERARIO

MENZIONI SPECIALI

TENUTE MOTOLESE

AZIENDA AGRICOLA GIULIANI VITO DONATO

MDS LUXURY WINE

UNIONE AGRICOLA MELISSANO

TENUTA PATRUNO

PLACIDO VOLPONE

CONTINO WINES

FRANCESCO TAURINO

CATEGORIA OLIO TRADIZIONALE



VINCITORE

FRANTOIO OLEARIO CASSESE

MENZIONE SPECIALE

AZIENDA AGRICOLA VALENTINI AMBROGIO

AZIENDA AGRICOLA 17 TOMOLI

SOC.COOP.AGRICOLA VAIRA

CATEGORIA OLIO EVO



VINCITORE

OLIO CICCOLELLA



MENZIONE SPECIALE

AZIENDA AGRICOLA DI MARTINO SAS

AZIENDA AGRICOLA TENUTA ROCA NUOVA

CATEGORIA BIO



VINCITORE

OLIO POGGIO REALE

MENZIONE SPECIALE

SOCIETA’ AGRICOLA BIORUSSI SNC

AZIENDA AGRICOLA DE PALMA

RAFFAELI 1899

CATEGORIA MONO CULTIVAR

VINCITORE

AZIENDA AGRICOLA DE ROBERTIS – CHIAROSCURO

MENZIONE SPECIALE

TORRE RIVERA

GRANORO

CATEGORIA PASTA



VINCITORE

AZIENDA AGRICOLA 17 TOMOLI DI ATTILIO CASTRIGNANO’

MENZIONE SPECIALE

SANTACANDIA ITALIA

GRANORO

VISCANTI AGRICULTURE

CATEGORIA FORMAGGI E LATTICINI



VINCITORE

CASEIFICIO IGNALAT

MENZIONE SPECIALE

BUFALA DOLCE NERA

CASEIFICIO MURGIANO

CASEIFICIO LATTE NATURA

CATEGORIA SALUMI



VINCITORE

SALUMI FRATELLI GENTILE

MENZIONE SPECIALE

SALUMI SANTUCCI

SALUMI MARTELOTTA

CATEGORIA BIRRA

VINCITORE

BIRRIFICIO DEI POPOLI

MENZIONE SPECIALE

BAC – BIRRIFICIO ARTIGIANALE CASARESE

BEARBANTE SALENTINA

CATEGORIA TARALLI

VINCITORE

TARALLA’

MENZIONE SPECIALE

TARALLERIA PUGLIESE -“ARTIGRANO”

GD PUGLIA

CATEGORIA CONSERVE

VINCITORE

AGRINSALENTO

MENZIONE SPECIALE

TENUTA SCORCIABOVE

MICCO DI MICHELE COLELLA

CATEGORIA DOLCI

VINCITORE

DOLCERIA SAPONE

MENZIONE SPECIALE

CIOCCOLATERIA DELICE DI LOMBARDI VINCENZO

CATEGORIA LIQUORI E DISTILLATI

VINCITORE

LIQUORERIA ESSENTIAE DEL SALENTO

MENZIONE SPECIALE

LIQUORI BHORTUS

GARGANO DELIZIE

RADICI DEL SALENTO

Dopo il successo dei due anni precedenti con oltre 240 aziende iscritte sono tornati, gli Oscar delle Eccellenze Agroalimentari con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. In un momento di grande espansione del settore e di esportazioni crescenti, è importante riuscire a emergere con un prodotto che sia qualitativamente all’altezza, ma non meno rilevante è lo sforzo nelle attività di promozione e di distribuzione nei diversi mercati. Proprio per questo i Puglia Food Awards possono essere una grande opportunità per le aziende del settore agroalimentare, per aggiudicarsi un bollino di eccellenza di sicuro aiuto per le loro attività di marketing e promozione. Si tratterà anche di un importante momento di incontro delle importanti realtà del settore.

Questa terza edizione della manifestazione ha contatto sul patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, sulle importanti collaborazioni come quelle di Banca Mediolanum attraverso Franco Romanazzi di Monopoli, Gruppo Marino Auto, Proraso, Marvis, Kaloderma, Tim, Samsung e naturalmente Il golf Resort Acaya di Lecce che ha ospitato il galà.

Questo straordinario evento che si prefigge di valorizzare ulteriormente le aziende che producono eccellenza, e anche quelle di piccole dimensioni che hanno potuto confrontarsi con le realtà più grandi. Sono state dieci le categorie, il meglio della produzione regionale: vino, olio, pasta, pane e taralli e friselle, formaggi, salumi, birra artigianale, distillati e liquori, dolci, conserve alimentari. Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare e che mai prima d’ora ha visto premiare queste categorie tutte insieme.

Perché i Puglia Food Awards. La manifestazione nasce con l’obiettivo di individuare, gratificare e premiare le eccellenze enogastronomiche del territorio regionale, nonché il lavoro di chi contribuisce allo sviluppo e alla conoscenza dei singoli prodotti. Divisi in 10 categorie, che corrispondono alle produzioni più caratteristiche, i Puglia Food Awards vogliono essere un’occasione per riunire in una speciale serata aperta a tutti i protagonisti del mondo agroalimentare, che contribuiscono a tenere alto il nome della Puglia nel mondo, portando sulle tavole prodotti di altissima qualità.

La giuria e il premio. I giudici e i presidenti della giuria – uno per categoria – sono selezionati tra i massimi esperti nel mondo dell’agroalimentare: giornalisti di settore, addetti ai lavori, rappresentanti delle associazioni di categoria, ristoratori e lo faranno attraverso una degustazione alla cieca per garantire il massimo della trasparenza e dell’imparzialità; il compito della giuria sarà quello di premiare le migliori aziende pugliesi, dando loro la possibilità di farsi conoscere ai consumatori e ai buyer.

“Sono entusiasta di poter offrire questa opportunità ai fantastici produttori di eccellenza”, dichiara Donato Ala, giornalista e consulente di eventi, ideatore e organizzatore dei Food Award regionali. “Voglio ringraziare di cuore fin da subito le istituzioni, a partire dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, gli sponsor i presidenti di giuria e i giurati che hanno dedicato il loro tempo, perché senza di loro non sarebbe stato possibile realizzare questo evento. Ora è arrivato il momento di valorizzare questo segmento che per la Puglia è molto importante.”

Tutte le aziende che vorranno iscriversi al concorso potranno farlo andando su www.pugliafoodawards.com dove potranno trovare il regolamento dettagliato.

Bottega per comunicare ufficio stampa 3356490093