Gargano, I Feel Food Italia è l’antidoto alla paura: così 3 imprenditori sfidano la crisi durante la pandemia

Un team di professionisti della Provincia di Foggia dietro l’innovativa piattaforma digitale nata con l’obiettivo di diffondere la cultura enogastronomica e promuovere contestualmente i prodotti locali e le destinazioni turistiche

Non è mai troppo tardi per una startup. Lo dimostrano Mario Clarendon, Ester Fracasso e Giuseppe Postiglione. In tre, 150 anni. Sono i fondatori del progetto I Feel Food Italia, una innovativa piattaforma digitale nata con l’obiettivo di diffondere la cultura enogastronomica e promuovere contestualmente i prodotti locali e le destinazioni turistiche. È un team di professionisti della provincia di Foggia, simbolo della resilienza. Hanno risentito, come tanti, della crisi derivante dalla pandemia, risucchiati nella spirale dell’incertezza, ma non si sono dati per vinti.

Durante il lockdown si sono ritrovati di fronte a un bivio: avrebbero dovuto scegliere se rimanere spettatori di un mondo che stava inesorabilmente cambiando oppure essere parte attiva del cambiamento. Hanno deciso, con coraggio, di investire. Sono specializzati nei settori della comunicazione, del marketing e della pianificazione turistica. Hanno lavorato per molte aziende internazionali, affrontando sempre nuove entusiasmanti sfide.

Cos’è I feel food Italia. I Feel Food connette l’esperienza enogastronomica e il turismo. È un luogo di incontro virtuale e fisico tra le aziende e i consumatori. Sommelier e chef digitali offriranno percorsi di degustazione al fine di promuovere ed esaltare le eccellenze pugliesi. È il digital tasting, nuovo trend che si è affermato proprio in conseguenza delle misure di distanziamento sociale anti-Covid. I partecipanti ricevono direttamente a casa i prodotti e li assaggiano sotto la guida degli esperti, nei corsi online dedicati a wine & food lovers, gli appassionati. L’obiettivo è intervenire anche nel processo decisionale della destinazione turistica e plasmare l’offerta ricettiva.

Live streaming. La nuova avventura imprenditoriale sarà presentata con un evento in diretta streaming dalla piattaforma del Lake Cafè, sul lago di Lesina, sabato 17 ottobre alle 17. Per partecipare e scoprire come è nato il marchio e tutti i dettagli sulla startup basterà collegarsi al seguente link: https://www.facebook.com/IFeelFoodItalia.it/events. Il Gargano è un paradigma del variegato patrimonio gastronomico e dell’offerta turistica regionali.

I partner. Già numerose aziende, strutture ricettive e ristoranti hanno aderito: Agricola Piano, Cantina La Marchesa, Fulgaro Panificatori, Armonicultura Posta Faugno, Saporita Eccellenze di Puglia, Corba Rossa del Gargano – Ittica Caldoli, Antica Enotria, Le Antiche Sere, Lake Cafè, AeR B&B e Bed and Breakfast Poesia sono i primi partner che hanno creduto nel progetto I Feel Food Italia.