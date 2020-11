Gal Gargano, investimenti per la vendita diretta: nuovo bando per la pesca

Risorse economiche a fondo perduto per gli imprenditori ittici del Gargano con interventi per la vendita, la conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici

Risorse economiche a fondo perduto per gli imprenditori ittici del Gargano con interventi per la vendita, la conservazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Da oggi è possibile presentare domande di sostegno relative all’Intervento 2.2 “Promuovere la diversificazione e nuove forme di reddito nel settore della pesca e acquacoltura: investimenti per la vendita diretta, la conservazione e commercializzazione di prodotti ittici”.

I beneficiari: Imprenditori ittici che praticano, in forma singola o associata, l’attività di pesca professionale e che abbiano l’imbarcazione porto base nel territorio eleggibile FEAMP del GAL Gargano

Tipologia di investimenti:

– Interventi di “Sviluppo di nuovi ed innovativi canali di distribuzione e sistemi di commercializzazione dei prodotti della pesca”- Sistemi innovativi per la commercializzazione diretta (vendita itinerante, Farmer’s Market, vendita on line, box schemes, vendita con consegna a domicilio dei prodotti ittici, etc.);

– Interventi infrastrutturali, strutturali per la creazione di servizi che agevolino la vendita diretta, la conservazione, la commercializzazione e la tracciabilità dei prodotti ittici

L’investimento massimo ammissibile è di euro 100.000,00 con contributo a fondo perduto del 50% (80% per le imbarcazioni di piccola pesca costiera artigianale)

La documentazione cartacea ed informatizzata dovrà essere presentata presso gli Uffici del GAL Gargano entro il giorno 03 febbraio 2021



Per ogni altro dettaglio, vi rimandiamo al bando(e i suoi allegati) pubblicato sul sito del GAL: Leggi tutto

Per la presentazione del nuovo bando del GAL Gargano sarà organizzato un webinar mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 16.30

Per partecipare basta registrarsi al seguente link: https://forms.gle/CSbVJ8191BcjDDZVA