Compro a Vieste, il progetto del Comune di Vieste per sostenere il commercio locale

Sul portale comproavieste.it c’è una vera e propria vetrina digitale dove i commercianti Viestani hanno inserito le loro offerte a tema natalizio

“Compro a Vieste” è il progetto del Comune di Vieste per sostenere il commercio locale e artigianale, anche nell’anno del Covid-19. Un messaggio chiaro: privilegiare il commercio di prossimità, non solo a Natale, anche attraverso nuovi strumenti di comunicazione, mantenendo le distanze fisiche ma accorciando quelle sociali. L’obiettivo è anche quello di avviare con le imprese, dei percorsi di digitalizzazione per superare le sfide del presente e del futuro.

Sul portale comproavieste.it infatti c’è una vera e propria vetrina digitale dove i commercianti Viestani, di tutte le categorie merceologiche, hanno inserito le loro offerte a tema natalizio.

Comproavieste.it, a differenza degli altri marketplace classici, è un portale al servizio della una comunità, intesa come l’insieme di persone, storie ed emozioni che viaggia attraverso il tempo. Una sezione del portale è dedicata anche ai “Mercatini di Natale online” dove i cittadini possono mettere in mostra le proprie creazioni come oggetti di artigianato e decorazioni natalizie fatte a mano, mantenendo viva anche in quest’anno difficile, seppur in forma digitale, la tradizione dei mercatini di Natale Viestani.

Realizzato dall’amministrazione del Comune Garganico con la collaborazione di studi di comunicazione Viestani “Diego Romano Web Marketing” e “FD Creative Studio” il portale comproavieste.it è affiancato anche da canali social dove è possibile visionare le offerte dei numerosi esercenti aderenti all’iniziativa.