Conte annuncia l’Extra Cashback di Natale, rimborsi del 10% per chi paga con carta: ecco come funziona

Si parte l’8 dicembre. L’iniziativa anticipa il piano “Italia Cashless” messo a punto dal Governo per incentivare i pagamenti elettronici e per contrastare gli evasori. Conte: “Abbiamo deciso di fare partire da subito il piano per sostenere le attività commerciali e per aiutare le famiglie”. La misura però non vale per gli acquisti online

In Italia parte l’Extra Cashback di Natale, chiamato anche “Bonus Natale 2020”. Ad annunciare il suo arrivo è stato il Premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa tenuta ieri sera per presentare il nuovo Dpcm in vigore da oggi 4 dicembre: “Per sostenere le attività commerciali, un settore che è in grande sofferenza, e anche per aiutare le famiglie, abbiamo deciso di fare partire da subito il piano Italia Cashless” ha detto Conte.

Ma cos’è esattamente l’Extra Cashback di Natale? Si tratta della prima misura di “Italia Cashless”, il piano messo a punto dal Governo per incentivare i pagamenti elettronici con carte di credito, prepagate e debito, promosso dopo che il “Decreto di Agosto” è stato convertito in legge. Una mossa fatta per colpire i pagamenti non tracciabili e quindi contrastare gli evasori. L’iniziativa però non vale per gli acquisti online, come ha precisato lo stesso Conte: “Adesso dobbiamo favorire gli esercizi commerciali, i negozianti, gli esercizi di prossimità”.

Il piano del Governo prevede, a partire dal 1 gennaio 2021, il rimborso del 10% di quanto speso con sistemi di pagamento elettronico esclusivamente presso i negozi fisici (non valgono gli acquisti online). Con il cosiddetto “Cashback di Natale”, la versione sperimentale di questo provvedimento, l’Esecutivo ha però deciso di anticipare i tempi e avviare la misura già dal mese di dicembre 2020.

Ed è così che dall’8 dicembre al 31 dicembre, con l’Extra Cashback di Natale, basteranno 10 acquisti con carte di credito, carte di debito e prepagate (Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay) e app di pagamento come Satispay (Google Pay ed Apple Pay dal 2021), per avere il 10% di rimborso fino a un massimo di 150 euro che saranno accreditati nei primi mesi del 2021.

Non importa il “valore” della spesa. Il piano di rimborso non pone limite alle tipologie di acquisto, incentivando soprattutto le piccole spese: dal caffè al parrucchiere, dal pane al dentista. Il cashback del 10% si fermerà però a 15 euro per ogni acquisto e a 150 euro in totale nel periodo interessato. In pratica se si spendono 300 euro si avranno indietro sempre solo 15 euro. E una volta arrivati al tetto di 150 euro non si avranno più rimborsi.

Chi può ottenerlo. L’adesione al programma è su base volontaria e possono usufruirne tutti i maggiorenni residenti in Italia. In famiglia, ogni componente maggiorenne può partecipare, e i rimborsi possono essere cumulati. Ad esempio, una coppia può ottenere solo a dicembre 2020 fino a 300 euro e raggiungere a fine 2021 un rimborso complessivo di 900 euro.

Come partecipare all’Extra Cashback di Natale. Come ha anticipato lo stesso Premier Conte, presentando la nuova misura, “sembra molto complicato ma vedrete che è molto semplice”. Per ottenere i rimborsi bisogna registrarsi al Programma Cashback e per farlo occorre fare questi passaggi:

1. Avere Spid o Carta d’indentità elettronica. La prima cosa da fare è assicurarsi di avere lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), che può essere richiesto a uno dei provider sul sito spid.gov.it. In alternativa occorre la Carta d’Identità elettronica (Cie) abbinata al PIN ricevuto al momento del rilascio. La Cie viene rilasciata dal proprio comune di residenza.

2. Scaricare l’App IO. Il passo successivo è scaricare l’app Io, l’applicazione dei servizi pubblici (io.italia.it). È la stessa già utilizzata per i pagamenti con pagoPa e per il bonus vacanze. Dopo aver scaricato e installato l’applicazione su smartphone o tablet, bisogna effettuare l’accesso tramite le proprie credenziali Spid oppure con la propria Cie abbinata al PIN. Sulla app sarà possibile controllare i pagamenti fatti, che danno diritto a ricevere il 10% di rimborso.

3. Abilitare le carte. A questo punto, a partire dall’8 dicembre, sarà possibile abilitare le carte che verranno utilizzate per i pagamenti. Ai fini dell’abilitazione, andranno indicati gli estremi delle proprie carte di credito e bancomat, aggiungendo il codice Iban del conto sul quale si vuole ricevere il rimborso. Sulla app sarà possibile controllare i pagamenti fatti, che danno diritto a ricevere indietro il 10%.

4. Fare dieci operazioni dall’8 dicembre al 31 dicembre 2020. Una volta abilitate le carte, occorre fare un minimo di 10 operazioni con pagamenti elettronici entro il 31 dicembre per avere diritto al 10% di cashback.

Quali acquisti sono validi? Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione di: acquisti effettuati online (es. e-commerce); acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali; operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche); bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente; operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.

Come sono erogati i rimborsi. Si riceveranno i rimborsi del Programma Cashback con un bonifico sull’Iban indicato in fase di registrazione o in un momento successivo. Per ricevere l’Extra Cashback di Natale è necessario comunicare l’Iban entro la fine di dicembre 2020.

Cosa cambia da gennaio. Da gennaio i periodi considerati saranno semestrali – da gennaio a giugno e da giugno a dicembre – e i rimborsi arriveranno entro l’agosto e il febbraio successivi. Questa volta però per ricevere indietro il 10% bisognerà fare almeno 50 operazioni. Il rimborso sarà per un importo massimo di 300 euro all’anno, cioè fino a 150 euro a semestre. Inoltre i primi 100.000 a totalizzare il maggior numero di transazioni con carte e app avranno 1.500 euro ogni 6 mesi, il cosiddetto super cashback.