Sostegno alla commercializzazione per le imprese del Gargano: una nuova occasione di finanziamento

Per gli imprenditori che vogliano sistemare o migliorare i propri spazi dedicati alla commercializzazione, acquistare attrezzature o vetrine mobili per promuovere produzioni o servizi, migliorare l’immagine aziendale o realizzare un e-commerce, arriva il nuovo bando del GAL Gargano “Sostegno alla commercializzazione”.

L’intervento, è rivolto alle micro e piccole imprese (in possesso dei codici ateco ammissibili) dell’area Gal Gargano che intendono investire nella commercializzazione dei loro prodotti e/o servizi.

I Costi ammissibili sono:

– Sistemazione, adeguamento, miglioramento degli spazi dedicati alla commercializzazione

– Acquisto di attrezzature, strumenti, arredi e impianti funzionali all’intervento;

– Acquisto di vetrine mobili, rimorchi, o carrelli auto -negozio trainabili, carretti a pedali o elettrici e piccoli mezzi di locomozione motorizzati quali per esempio veicoli street food o auto-negozi anche coibentati, esclusivamente utilizzati per la commercializzazione e promozioni dei prodotti artigianali e per la degustazione delle produzioni agroalimentari;

– Costi relativi alla realizzazione dell’immagine aziendale: creazione di Brand Identity, marchi e materiale promozionale;

– Costi relativi all’acquisto di attrezzature hardware, software e sviluppo di programmi informatici e costi per realizzazione di siti internet, e-commerce, con l’esclusione dei costi

di gestione;

– Spese generali compresi onorari di consulenti e professionisti, nel limite massimo del 10%

L’investimento massimo ammissibile è di euro 50.000, con contributo a fondo perduto del 50% (per un massimo di 25.000 euro).

Il termine per il rilascio delle DDS è fissato al 10.05.2021 (ore 23:59). La documentazione cartacea dovrà essere presentata presso gli Uffici del GAL Gargano entro e non oltre la data del giorno 13.05.2021. Il termine per l’inoltro dei modelli 1 e 2 è fissato al giorno 23.04.2021.

Il bando e gli allegati sono disponibili a questo link