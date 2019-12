Incontri d’arte, a San Nicandro Garganico la mostra collettiva del Liceo Artistico “A. Pazienza”

Nella suggestiva cornice architettonica del Palazzo Zaccagnino di San Nicandro Garganico una mostra collettiva di pittura e scultura promossa dal Liceo Artistico “Andrea Pazienza”

Mercoledì 11 Dicembre, si è svolta la 1° edizione della mostra collettiva, intitolata “INCONTRI D’ARTE” promossa dal Liceo Artistico Andrea Pazienza, presso la suggestiva cornice architettonica del palazzo Zaccagnino di San Nicandro Garganico.

Alle 19.00 l’inaugurazione, con il taglio del nastro eseguito dal sindaco Costantino Ciavarella e dal Dirigente scolastico Francesco Donataccio che è poi intervenuto alla cerimonia di presentazione, insieme al rappresentante del Liceo Artistico Carmine Rago, al docente Leonardo Vito Avezzano di Discipline grafiche/pittoriche, alla docente Nunzia Aurora Russi di Discipline plastiche/scultoree e alla docente Annamaria Ferrandino di italiano/storia.

I relatori hanno evidenziato la qualità delle opere selezionate, il riconoscimento delle professionalità e la valorizzazione dei talenti, il valore civico della cooperazione e la partecipazione della scuola alla vita culturale della comunità.

Presenti all’incontro anche il Vicesindaco Antonio Zaminga e la consigliera alla pubblica istruzione Angela Accadia che insieme al sindaco Costantino Ciavarella, hanno seguito sempre con interesse e partecipazione l’allestimento della mostra e attenzione alle necessità organizzative per la buona riuscita dell’evento.

L’allestimento artistico è stato frutto di un lavoro di lunga durata ed ha visto impegnati su più fronti, varie professionalità e addetti volontari: dai docenti agli artisti esterni; dagli alunni al personale ATA; dagli Enti che hanno collaborato, alle famiglie, ai musicisti.

La fase febbrile di lunga preparazione è culminata dopo la delicata parte logistica con la cura dell’esposizione che comprende elaborati grafici scultorei e pittorici, realizzati dagli alunni, dagli ex alunni, dai docenti ed ex docenti. Un continuum, ha sottolineato il Dirigente scolastico, che lega diverse generazioni che s’incontrano per celebrare l’arte in tutte le sue sfaccettature, sotto gli archi antichi dell’edificio storico.

Alla mostra aperta a tutti fino al venerdì 13, non è mancata la tradizione artigianale con la terracotta e la ceramica, ma neanche le tecniche innovative, gli assemblaggi vari ed il riciclo creativo che ricorda come la tutela ambientale sia una delle tematiche preminenti che connotano il Liceo artistico intitolato al grande fumettista Garganico.

Nell’androne anonimo del palazzo austero, in un ’atmosfera di complicità, entusiasmo, forme e colori la collettiva d’arte accordata alle note salienti dei giovani musicisti, ha voluto essere pura espressione di amore per l’arte che ha saputo armonizzare con spirito natalizio giusto, l’idea di crescita comune e fratellanza.

In ordine casuale, hanno esposto alla mostra:

Lucia Campagna

Marsia Mele

Antonietta Castelluccia

Nicola De Cato

Martina Castellucci

Martina Nardella

Pasquale Caruso

Angela Gaggiano

Vincenzo Totta

Luigi d’Atri

Enrica Mascolo

Roberta Iannone

Valentino Donataccio

Carmine Rago

Mariangela Simone

Pasquale Coco

Sofia Squeo

Francesca Boscarino

Annamaria Santucci

Emanuela Valla

Annafrancesca Sassano

Teresa D’apolito

Michele Pacilli

Giuseppe Placentino

Vincenzo Bizzarri

Michele Perna

Francesco Curatolo

Nazario Bizzarri

Leonardo Vito Avezzano

Nunzia Aurora Russi

Musicisti

Live in acustico, pop, soul e cantautorato:

Costantino Papa

Antonio Carella

Pasquale Caruso

Linda Selvaggio