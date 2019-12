Natale 2019 nel Gargano: a Ischitella torna il Presepe Vivente in “Sottana”

Nel centro storico di Ischitella, l’evento organizzato dalla Pro Loco Uria con la partecipazione di cittadini, associazioni, scuola e parrocchia

Ischitella (FG) – Nell’ambito dei festeggiamenti per il Natale, il 21 e 22 dicembre torna a Ischitella il “Presepe Vivente in Sottana”, l’evento che anima il centro storico del paese garganico, nella zona denominata “Sottana” per le tipiche abitazioni poste sotto il livello del manto stradale.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Uria di Ischitella, per il terzo anno consecutivo riscalderà gli animi della comunità e dei visitatori con la raffigurazione della “Notte Santa”, ma anche con l’allestimento di scene e luoghi che riporteranno indietro nel tempo.

L’evento inizierà a partire dalle ore 17.00 del 21 dicembre, con un percorso che da via C. Cesare Turchi proseguirà lungo tutto il centro storico con un itinerario consigliato mediante specifiche mappe.

Il percorso sarà caratterizzato da vecchie abitazioni addobbate che rievocheranno la vita passata e dove si potranno ammirare anche le tipiche usanze di una volta, come l’esposizione della “Dote”. Tanti i figuranti che riempiranno le locande, le botteghe e le cantine riproponendo fedelmente i lavori del tempo.

Novità di quest’anno saranno le capanne interamente costruite a mano e le esibizioni musicali itineranti del Coro Dell’Annunziata diretto dal Maestro Nazario Graziano e del Coro del S.S. Crocifisso di Varano diretto dal Maestro Giuseppe Blenx.

Spicca anche la partecipazione della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo “P. Giannone” di Ischitella, con le lavandaie e il progetto sull’acqua, il gruppo degli scribi, con l’angolo della lettura, nonché gli angeli e i pastori a supporto della natività.

Presente anche la Parrocchia di Ischitella, che si cimenterà tra gusti e sapori, e le associazioni del paese, con i loro allestimenti e gli aspetti umanitari per i quali hanno lavorato.

Oltre alla rappresentazione della “Notte Santa”, quest’anno ci sarà anche l’arrivo dei Re Magi con una rappresentazione teatrale a cura di Teresa Damiani. Sarà possibile visitare anche la Casa dei Re Magi posta vicino alla Chiesa Madre.

Durante il percorso si potranno gustare dolci e pasti antichi e si potrà ammirare anche “l’arte nell’Arte” con i medaglioni tipici fatti all’uncinetto e posizionati lungo il percorso.

Il Presepe sarà aperto anche domenica 22 dicembre a partire dalle 10.00 e per tutta la giornata. Un Presepe vivente, frutto di uno scrupoloso lavoro dei soci della Pro Loco Uria e di tutti i partecipanti, che anche quest’anno mira a diventare un grande momento di condivisione per la comunità, contribuendo a creare la magica atmosfera del Natale, ma anche valorizzando l’inestimabile ricchezza delle tradizioni.

(In copertina un’immagine dell’edizione 2018 del Presepe Vivente)

La Redazione