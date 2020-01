Il pizzaiolo foggiano Giangi De Masi porta la Puglia a Casa Sanremo

Sarà l’unico a rappresentare la provincia di Foggia all’hospitality ufficiale che sorge a due passi dal Teatro Ariston

Il lucerino Giangi De Masi sarà uno dei pizzaioli protagonisti di Casa Sanremo durante la settimana della 70esima edizione del Festival.

Sono soltanto una decina i professionisti selezionati da tutta Italia dall’Accademia Nazionale Pizza DOC per preparare le loro delizie nella pizzeria a cui accederanno cantanti, giornalisti, ospiti e addetti ai lavori della kermesse canora più famosa.

Giangi De Masi sarà l’unico a rappresentare la provincia di Foggia all’hospitality ufficiale che sorge a due passi dal Teatro Ariston; gli altri tre pugliesi del team sono i salentini Silvio Buttazzo, Ivan Forleo e Angelo Marotta.

“Porterò con me entusiasmo, esperienza ed eccellenze del nostro territorio – dichiara De Masi – utilizzando specialità dell’azienda ‘Mangiati la Puglia è Buonassai’, un bel bagaglio fatto di pomodori e conserve rigorosamente della nostra provincia, l’olio Oro del Gargano e i vini Santissimo Puglia di Apricena”.

Il pizzaiolo sarà impegnato al PalaFiori dal 2 al 9 febbraio anche in dimostrazioni e show cooking.

Giangi De Masi, 45 anni il prossimo maggio, un passato da dj, vocalist e musicista, è riuscito a trasformare in soli cinque anni la sua passione per la pizza e il mondo della panificazione in un’attività di successo. Nel suo curriculum ci sono diverse esperienze lavorative a Londra, Parigi, Spagna, Grecia e una recente consulenza a New York per una pizzeria di italiani emigrati, oltre a numerosi riconoscimenti.

“Penso che il sogno di tutti sia quello di avere una pizzeria propria – racconta – una storia che in realtà ho già vissuto per due anni proprio a Lucera con ‘Gola’, ma la prossima sarà caratterizzata da molte più novità che derivano dal mio approccio. Mi piace infatti ‘giocare’ con le farine, creare nuovi blend e studiare affinché la mia pizza sia sempre più fragrante e digeribile”.

Socio dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, una delle più importanti a livello internazionale, presente con i suoi maestri in tantissime città del mondo, Giangi De Masi è l’unico Maestro pugliese dell’Accademia Maestri Pizzaioli Gourmet creata a Napoli da Giuseppe Vesi. È anche istruttore di due scuole per pizzaioli e consulente tecnico per il mulino Cofelice di Matrice, vicino Campobasso, dove ha creato una sua linea di farine chiamata ‘Le Farine Perbene’, tratte rigorosamente da chicchi molisani macinati a pietra naturale con germe di grano vivo. Attualmente è istruttore di ‘Pizza e Passione’, scuola riconosciuta a livello europeo che si occupa di formare istruttori e nuovi giovani pizzaioli.

“Essere stato scelto per Casa Sanremo 2020 rappresenta per me una tappa importante del mio percorso – afferma – un traguardo di prestigio che mi darà certamente la possibilità di farmi conoscere da un grande pubblico e soprattutto di lavorare fianco a fianco con grandi professionisti provenienti da tutta Italia”.