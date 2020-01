Ischitella, la tradizione continua: torna il Concerto di Capodanno della Banda “P. Giannone”

L’appuntamento è per sabato 4 gennaio alle ore 20.00 presso l’Auditorium “A. Marrone” di Ischitella

Ischitella (FG) – Ogni anno che si rispetti non può iniziare a Ischitella senza il tradizionale Concerto di Capodanno del Corpo Musicale Cittadino “Pietro Giannone”, la storica banda musicale del Gargano che da tre anni vede alla sua direzione il Maestro Federica Petrosino.

L’evento, giunto alla sua 16esima edizione, è in programma sabato 4 gennaio 2020, alle ore 20.00, nell’Auditorium “A. Marrone” di Ischitella.

Il programma scelto per l’occasione dal corpo musicale aprirà un’ampia finestra sulla musica originale per banda, genere di difficile esecuzione, spaziando da P. Aiezza a J. Van der Roost, G. Verdi, J. Moss e J. De Haan, ma non solo.

Non si ferma così l’impegno della banda “Giannone” diretta dal M° Federica Petrosino che, iscritta al Conservatorio U. Giordano di Foggia in Strumentazione per Banda, continua a specializzarsi con master di direzione e attività artistiche in tutto il territorio nazionale.

Ad alimentare però la formazione artistica di questo storico corpo bandistico è anche l’impegno degli stessi componenti della banda che continuano il loro percorso di crescita musicale: a marzo, per esempio, la banda affronterà un nuovo Master con il Direttore americano, Darell Brown.

L’intero concerto di Capodanno è l’omaggio della Banda “Pietro Giannone” alla propria comunità, un modo per regalare un messaggio di auguri e di serenità all’intera cittadina attraverso il linguaggio universale della musica. Un invito per tutti, cittadini e graditi ospiti, a trascorrere una serata all’insegna della buona musica.

(In copertina un’immagine della scorsa edizione)