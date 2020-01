L’Epifania porta la natura negli ospedali pediatrici con i Carabinieri Forestali

Protagonisti dell’iniziativa i Militari del Reparto biodiversità della Foresta Umbra

I Militari del Reparto biodiversità di Foresta Umbra, trascorreranno una parte della mattina del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, presso il reparto pediatrico dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo, Opera di Padre Pio, con i bambini ricoverati e con il Personale sanitario.

L’evento, improntato all’allegria e alla leggerezza, sarà l’occasione per parlare di animali, piante e ambiente e per donare a ciascun bambino alcuni gadget (matite, trottole, puzzle, miniature di animali) e una medaglia personalizzata con il proprio nome.

Gran parte del materiale, costruito con il legno della Foresta, è stato prodotto nella falegnameria del Reparto.

L’educazione al rispetto dell’ambiente naturale costituisce parte fondamentale della missione istituzionale dei Carabinieri Forestali. Consapevolmente acquisita, si rivela di straordinaria efficacia per prevenire, da parte di tutti, anche i quotidiani comportamenti chesi riflettono negativamente sull’ambiente e, in fondo, sulla nostra salute (si pensi allo spreco di cibo, acqua ed energia, alla produzione di rifiuti, all’uso della plastica “usa e getta”).

Le attività proposte ai bambini, in tal senso, sono caratterizzate dall’impatto emozionale e tendono a generare una particolare empatia con la Natura. Vengono svolte con successo da anni con migliaia di studenti in tutta Italia da Militari appositamente formati e qualificati.Natura e solidarietà, Carabinieri e bambini insieme, dunque, per la tutela e la salvaguardia

dell’ambiente.