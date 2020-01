Tutti col naso all’insù a Ischitella: nella piazza centrale è tornata a volare la Befana

Ieri 5 gennaio, nella cittadina garganica, si è svolta la VII° edizione della “Befana in Volo”, la manifestazione ideata e promossa ad Ischitella dal “Corpo Volontari Territoriale Ischitella”

Ischitella (FG) – Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, chiudendo gli eventi che hanno caratterizzato il calendario delle festività natalizie dell’anno appena passato, con i mercatini, i concerti in musica e il presepe vivente, Ischitella (FG) ha accolto la Befana in Volo, la vecchina con la scopa che riempie le calze di dolci e carbone.

Il giorno 5 gennaio 2020 nella cittadina garganica si è svolta infatti la VII° edizione della manifestazione ideata e promossa ad Ischitella dal “Corpo Volontari Territoriale Ischitella”, associazione di volontariato iscritta nel registro elenco terzo settore del Comune di Ischitella, al Registro regionale di Protezione Civile della Regione Puglia, e facente parte del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Foggia.

L’evento “Befana in Volo” di Ischitella nasce nel 2012 dal Corpo Volontari Territoriale Ischitella, in particolare dai promotori interni Maria Di Monte e Armando Di Monte con l’allora Dirigenza presenziata da Giuseppe Dati e da tutti soci volontari, portata tradizionalmente avanti fino ad oggi sempre grazie all’impegno dei promotori, dei soci componenti e dai gruppi dirigenti che si sono susseguiti, con i rispettivi presidenti Armando Di Monte, Geol. Paola Pizzarelli e Ing. Matteo Martella con la dirigenza composta da Rocco Caputo (vice presidente), Francesco Di Lella (tesoriere), Giuseppe Dati (segretario), Pasquale Montanaro (consigliere).

L’evento viene da sempre organizzato in collaborazione col Gruppo Speleologico di San Giovanni Rotondo e dalla stretta gestione dell’evento insieme alla Pro Loco Uria, come manifestazione per allietare la giornata dell’Epifania ricordando l’arrivo dei Re Magi al cospetto di Gesù bambino e al contempo dell’arrivo in volo della befana con la scopa che porta i doni in dolciumi ai bambini.

Domenica 5 gennaio 2020 dalle ore 12.30 si sono svolte le prove tecniche di collaudo cavi da parte del Gruppo Speleologico San Giovanni Rotondo. Alle 17.30 è partita la VII° edizione di “Befana in volo”, l’appuntamento imperdibile per bambini e famiglie, che ha visto tutti con il naso all’insù per ammirare la “Befana in volo”.

La simpatica vecchina, alla vigilia della sua festa, è scesa distribuendo sacchetti di caramelle e tanta allegria con musica e la sigla ufficiale dell’evento “La Befana Trullallà” di Gianni Morandi. Prima della discesa tanti giochi di gruppo tra i bambini, nonostante le temperature gelide, mentre dopo la discesa i genitori hanno portato i bambini nella Casa della Befana, dimora caratteristica delle antiche umili abitazioni del paese, sempre nei dintorni della piazza centrale, per ammirare gli oggetti e lasciare una foto ricordo insieme alla Befana.

Ringraziamenti da parte degli organizzatori ai piccoli temerari, ai loro genitori e a tutti i cittadini presenti che, aspettando la discesa della Befana, hanno partecipato, nella gelida serata del 5 gennaio, alla VII edizione della manifestazione, divertendosi con i giochi di gruppo, visitando la Casa della Befana e immortalando la discesa della Befana a Ischitella.

Il Corpo Volontari Territoriale Ischitella promotore dell’evento ringrazia inoltre per l’ennesima riuscita tutti i volontari soci dell’associazione per la pianificazione e coordinamento di gruppo, la sua (special guest befana speleologa parte della Società Speleologica Italiana) Maria Di Monte, la Pro Loco Uria per la preziosa e stretta gestione della macchina organizzativa, sede, personale e strumentazione musicale, del patrocinio concesso, la fantastica presentatrice Eleonora Di Stolfo, nonché organizzatrice dei giochi di gruppo che ha tenuti tutti in allegria e l’intero Gruppo Speleologico San Giovanni Rotondo a cui va un ringraziamento speciale per l’esclusiva conferita ogni anno e, ancora al Comune di Ischitella per la concessione della pubblica piazza e dell’uso funzionale del Palazzo Miraglia.

“Non possiamo finire di ringraziare – aggiunge l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Corpo Volontari Territoriale Ischitella – chi ha permesso la realizzazione, grazie al volontario contributo economico delle attività commerciali, nominate insieme ai ringraziamenti durante la manifestazione. Buon anno 2020 e Buona Festa dell’Epifania! Arrivederci alla prossima edizione!”.

