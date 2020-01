Vieste, nuovo indirizzo di studi all’IISS Fazzini-Giuliani: arriva il Liceo Linguistico

Un percorso formativo che accompagnerà gli studenti allo studio di più sistemi linguistici e culturali

Vieste (FG) – L’istituto di istruzione secondaria superiore “Fazzini-Giuliani” di Vieste amplia la propria offerta formativa. Lo rende noto il Dirigente scolastico Prof. Pasquale Marco Romano. Con delibera di Giunta Regionale n. 2432 del 30/12/2019, l’istituto è stato autorizzato ad attivare un nuovo indirizzo di studio: Liceo Linguistico.

Profilo del nuovo indirizzo di studi

Titolo di studio conseguito: Diploma di Liceo Linguistico

Prosecuzione degli studi: Tutte le facoltà universitarie e i segmenti formativi post-secondari

Possibilità di impiego: Interprete-traduttore; Corrispondente e addetto Ufficio Esteri; Accompagnatore turistico, Animatore e Operatore turistico; Operatore nel campo dell’editoria, della comunicazione di massa, della pubblicità, delle pubbliche relazioni

Il percorso formativo. Il Liceo linguistico accompagna gli studenti allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire le conoscenze, a sviluppare le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa in tre lingue straniere.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento relativi alle discipline comuni a tutti i percorsi liceali, avranno acquisito padronanza in:

– due lingue moderne: strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

– una terza lingua moderna: strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.