Giornata Internazionale Guida Turistica: le proposte di Confguide ConfCommercio Foggia

Dal 21 febbraio al 1° marzo si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica con visite guidate in Italia. Ecco le proposte di Confguide ConfCommercio Foggia

La Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations, è promossa in Italia dalla ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche) e coinvolge decine di associazioni di guide turistiche abilitate di tutte le regioni italiane.

La Giornata si celebra il 21 febbraio ma dal 2013 le guide italiane scelgono anche un weekend in cui proporre ulteriori visite guidate a cittadini e turisti, con ottimi risultati di pubblico (mediamente 20.000 visitatori).

Quest’anno l’Associazione di Categoria delle Guide e degli Accompagnatori turistici abilitati ConfGuide ConfCommercio Foggia ha voluto partecipare alla manifestazione, mettendo in risalto la figura professionale della guida turistica abilitata ed il territorio di riferimento provinciale che necessita di essere promosso e sostenuto.

Le Guide turistiche aderenti all’evento concentreranno le iniziative Domenica 23 Febbraio 2020, con visite guidate nei comuni di Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Lucera, San Severo e Troia.

La lista delle visite guidate, con le relative proposte (a prenotazione obbligatoria) si può trovare sulla pagina Facebook a questo link.

Nell’edizione 2020, anche a seguito dei danni provocati nello scorso autunno dall’acqua alta a Venezia e dal maltempo in molte regioni, i temi della manifestazione sono la tutela del patrimonio e il turismo sostenibile.

Gli intenti e i valori della Giornata Internazionale della Guida Turistica:

– Mostrare a cittadini e turisti luoghi preziosi ma meno conosciuti, in molti casi con l’apertura di siti normalmente non aperti al pubblico. La Giornata Internazionale della Guida Turistica intende favorire la scoperta di tutto il patrimonio culturale italiano, per dare un messaggio in controtendenza rispetto all’overtourism che sta affliggendo alcune località turistiche, spesso sovraesposte dal punto di vista mediatico.

– Contribuire concretamente alla tutela del patrimonio, alla ricerca, all’aiuto a soggetti in stato di necessità. Quest’anno le guide abilitate dell’Associazione Guide Turistiche di Venezia raccoglieranno fondi da destinarsi alla Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, danneggiata dall’acqua alta del 12 novembre 2019; le guide campane offriranno decine di itinerari differenti e attiveranno una raccolta per ABC Associazione Bambini Cardiopatici Napoli O.N.L.U.S; a Genova si raccoglieranno offerte da devolvere alla Comunità di Sant’Egidio e nella provincia di Treviso e a Termini Imerese (PA) ogni visitatore potrà contribuire alla conservazione di un monumento.

– Presentare al grande pubblico la figura professionale della guida turistica abilitata e evidenziare il suo ruolo di “ambasciatore” del territorio in cui opera, trasmettendo l’essenza di un luogo al visitatore, a prescindere dalla sua provenienza, età e formazione come un vero e proprio mediatore culturale. La sua formazione, che continua costantemente anche dopo l’esame di abilitazione, è necessariamente multidisciplinare, per poter narrare non solo la storia e i monumenti di un luogo, ma anche le sue tradizioni e tutti gli aspetti della cultura immateriale.

– Sollecitare i cittadini/consumatori a diffidare da chi conduce visite guidate abusivamente. Chi offre visite guidate senza avere alcuna qualifica commette un abuso che può essere sanzionato e non offre, soprattutto, gli stessi standard di sicurezza e formazione al visitatore. Inoltre, generalmente, non paga i contributi fiscali.

– Invitare i residenti alla scoperta di ciò che di interessante racchiude il proprio territorio.

– Abituarsi a visitare il territorio dove si abita, quasi come se si fosse turisti a casa propria, accresce la propensione al rispetto per il patrimonio, il desiderio di contribuire alla sua conservazione e l’abitudine a investire tempo libero nella scoperta dei siti artistici e culturali meno conosciuti.

Ci auguriamo quindi che la giornata di celebrazione della Guida Turistica sia un momento di valorizzazione del nostro meraviglioso territorio ma al tempo stesso di promozione di un ruolo importante e prezioso quale è quello della Guida Turistica.

Cordiali saluti,

Il Presidente di ConfGuide Foggia

Dott. Giuseppe Frattarolo