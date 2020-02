Luxuria a Vieste incontra studenti e famiglie per parlare di bullismo e violenza

“Ho subito violenza fisica, c’erano delle zone ‘rosse’ in cui non potevo passare”

Dopo aver raccontato il suo difficile passato a Storie Italiane, Vladimir Luxuria, venerdì 21 febbraio prossimo sarà a Vieste dove incontrerà i ragazzi delle scuole cittadine e le rispettive famiglie, nell’ambito di una giornata evento organizzata dall’Assessorato alla Cultura.

“Violenza e bullismo: le mie cicatrici” il tema dell’incontro in programma alle ore 11 presso il cineteatro Adriatico con ingresso libero. Luxuria, che sarà introdotta dal sindaco, Giuseppe Nobiletti, e dall’assessore Graziamaria Starace, si soffermerà su un tema di strettissima attualità come il bullismo.”Ho subito violenza fisica, c’erano delle zone ‘rosse’ in cui non potevo passare. So cosa significa essere picchiata, sono cicatrici che ogni tanto ritornano. Ma io ho superato tutto questo”.

“Tutto è cominciato” ha continuato Luxuria, “a scuola per le cinghie che venivano usate per legare libri e quaderni. Mi veniva naturale portarli come la portavano le bambine. Una supplente, per il solo fatto che io mi muovevo in maniera diversa, mi ha chiamato alla lavagna e mi ha dato una bacchettata dicendo che avrei dovuto comportarmi come maschietto e non come femminuccia. Ho subito l’odio sulla mia pelle, ma non ho mai voluto restituirlo, non ho mai avuto desiderio di vendetta”.

