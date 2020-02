Papa Francesco a Bari il 23 febbraio: dal Gargano parte il “Treno di Francesco”

L’iniziativa di Ferrovie del Gargano: il “Treno di Francesco” partirà da Ischitella, Carpino, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Apricena e San Severo

Papa Francesco sarà a Bari il prossimo 23 febbraio per la chiusura dell’incontro dei vescovi del Mediterraneo. Per l’occasione Ferrovie del Gargano organizza treni straordinari per dare la possibilità alle comunità del Gargano Nord, Apricena e San Severo di partecipare all’incontro con il Santo Pontefice.

Il “Treno di Francesco” partirà da Ischitella, Carpino, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Apricena e S.Severo.

Papa Bergoglio torna per la seconda volta a Bari dopo l’incontro con i patriarchi del Medio Oriente avvenuto il 7 luglio 2018, che portò sul lungomare oltre 70mila fedeli, e la quarta volta in Puglia dopo le precedenti tappe a San Giovanni Rotondo e sui luoghi di don Tonino Bello, a marzo e aprile del 2018.

“Abbiamo subito raccolto l’invito del Comitato Organizzatore dell’evento – commenta il dott. Vincenzo Germano Scarcia, presidente di Ferrovie del Gargano – per dare la possibilità alle popolazioni del Gargano di vivere questo importante momento di fede e di aggregazione. E così abbiamo approntato un programma per venire incontro a queste esigenze di mobilità e sicurezza con tempi di percorrenza molto snelli per favorire un celere ritorno ai paesi di partenza. Uno sforzo importante coordinato dalla nostra struttura organizzativa”.

L’incontro è programmato su corso Vittorio Emanuele II dove, alle ore 10,45, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa. Alle 12.30 il Papa salirà in elicottero per rientrare a Roma dove l’arrivo è in programma alle 13.45. Al termine della celebrazione i viaggiatori torneranno alla stazione ferroviaria di Bari dove, alle 14,47, è prevista la partenza dei treni straordinari per il rientro.

Al luogo della celebrazione non sarà consentito arrivare con auto private. I treni di FerGargano faranno capolinea alla stazione di Bari da dove si proseguirà a piedi per raggiungere il luogo dove sarà celebrata la Santa Messa.

Info e acquisto biglietti FdG Viaggi e Turismo 0884561020 e 0882228960.

A seguire gli orari di andata e ritorno del “Treno di Francesco”:

ORARI DI ANDATA E RITORNO

ISCHITELLA 3:40 17:40

CARPINO 3:53 17:26

CAGNANO VARANO 4:05 17:14

SAN NICANDRO G.CO 4:24 16:55

APRICENA 4:39 16:39

SAN SEVERO 4:50 16:29

BARI 6:18 14:47