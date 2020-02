“Tra la mia ragione e la mia follia ci sei tu”: a Vieste il filosofo Umberto Galimberti

A Vieste, in prossimità di San Valentino, Galimberti racconterà l’amore

Mercoledì 12 febbraio, Umberto Galimberti sarà a Vieste con il Libro Possibile per una lectio magistralis sul tema “Tra la mia ragione e la mia follia ci sei tu”. L’incontro si terrà alle 20 al cine-teatro Adriatico. Introdurrà l’ospite Giorgia Messa, responsabile comunicazione del Libro Possibile.

Prosegue a gonfie vele, dunque, la collaborazione tra la cittadina garganica e la realtà culturale pugliese che organizza il festival di Polignano a Mare e non solo. Una partnership fortemente voluta dall’assessora alla cultura del Comune di Vieste, Graziamaria Starace, con l’obiettivo di rendere la località, già nota per le bellezze naturalistiche e per il patrimonio storico-archeologico, un importante attrattore culturale e artistico. Ciò non solo durante la stagione estiva ma nel corso di tutto l’anno.

In calendario, Umberto Galimberti, illustre filosofo, sociologo e psicoanalista italiano. Docente all’Università di Venezia, ha collaborato con il Sole 24 Ore ed è editorialista di Repubblica. Nel corso della sua carriera ha ricevuto il premio internazionale “Maestro e traditore della psicanalisi”, e, nel 2011, il Premio Ignazio Silone per la cultura. È autore di numerosi saggi.

A Vieste, in prossimità di San Valentino, Galimberti racconterà l’amore in una conferenza sul tema “Tra la mia ragione e la mia follia ci sei tu”. Il filosofo in diversi suoi scritti si è interrogato sull’origine e sugli effetti di questo sentimento, umano e divino allo stesso tempo. Nel fare ciò, chiama in causa i più grandi intellettuali di tutti i tempi, a partire da Platone. Questi insegna che l’amore è relazione con il divino, dominazione della follia del divino sull’anima razionale dell’uomo: “è violazione dell’integrità dell’io” afferma Galimberti “l’io non governa ma subisce, patisce. Da qui il termine passione”. E ancora “l’amore ci fa entrare in contatto con la nostra follia. Per questo il lessico amoroso si compone di frasi come mi fai impazzire, mi fai perdere la testa”. Come tale è un sentimento ingovernabile ma che ci governa. Il rapporto di coppia, stabile e assoggettato alla regola di fedeltà, non è che un patto tra amanti in risposta al bisogno umano di sicurezza, il tentativo del tutto illusorio di riconquistare controllo e centralità dell’io.

“Quando dico “ti amo” che cosa sto dicendo di preciso? E soprattutto, chi parla? Il mio desiderio, la mia idealizzazione, la mia dipendenza, il mio eccesso, la mia follia? Non c’è parola più equivoca di amore”, Le cose dell’amore, Umberto Galimberti (Feltrinelli).

Appuntamento con l’autore, mercoledì 12 febbraio, alle 20, al cine-teatro Adriatico di Vieste (Fg). Ingresso libero.