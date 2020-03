“Con la Settimana Santa di Vico del Gargano nel cuore”: un’iniziativa per restare uniti

Un’iniziativa aperta a tutti, dai bambini agli adulti

La possibilità che i riti legati alla Settimana Santa di Vico del Gargano, ormai alle porte, possano subire modifiche dalla loro consueta ordinarietà, è diventata sempre più concreta nel corso di questi giorni difficili.

La nota della Prefettura della Casa Pontificia e quella seguente della Congregazione per il Culto Divino, offrono delle indicazioni per i Vescovi che adotteranno i provvedimenti di merito per le singole diocesi.

Una cosa appare quindi certa, la Settimana Santa non sarà posticipata e si vivrà secondo le ulteriori disposizioni che arriveranno dalle diocesi, con le necessarie restrizioni e gli eventuali spostamenti del caso di alcuni riti.

Nei nostri cassetti abbiamo molti documenti dei momenti significativi legati alla fede e alla tradizione della nostra Settimana Santa.

Un archivio che nel corso degli anni si è andato arricchendo di fotografie, video, tracce, contributi.

Ci siamo chiesti più volte come poter spendere nel migliore dei modi questo materiale (ad esempio si è anche pensato a un archivio digitale accessibile a tutti).

Ma adesso, segnati dalla sofferenza di ciascuno, fermi nelle nostre case ma con la mente che viaggia, sentiamo il dovere – passateci il termine – di dover anticipare questa possibilità con qualcosa di più urgente e necessario, e che ci permetta in qualche modo di restare uniti.

È nostra intenzione lanciare questa iniziativa: “Con la Settimana Santa di Vico del Gargano nel cuore”.

Nelle giornate della Settimana Santa, in coincidenza dell’ora in cui si sarebbero dovuti celebrare i riti, pubblicheremo sulla pagina Facebook di 28 MM Studio una serie di contributi, che – ci auguriamo – possano aiutare a colmare questo vuoto fisico, perché, lo sappiamo, l’intenzione e lo spirito non mancano per certo.

Questa iniziativa non vuole sostituirsi né ai riti né alla preghiera; abbiamo profondo rispetto della fede e dei luoghi sacri in cui essa trova la sua naturale dimora. Non vogliamo essere invadenti e scusateci se appariremo tali. Allo stato attuale la piattaforma Facebook rappresenta uno dei luoghi d’incontro che abbiamo, ed è da qui che proveremo a raccontarci ancora con più intensità e vicinanza, usando tutta la delicatezza e il rispetto necessari. Daremo molto “peso” a ogni singola pubblicazione che non sarà lasciata all’improvvisazione.

Vi diciamo con sincerità che ci ha commosso profondamente rivedere i nostri riti, e oggi ci accorgiamo ancora di più dell’importanza di questo patrimonio di fede e di tradizione, a tratti unico per l’intero Paese.

È un momento difficile, di ansia, di malattia e purtroppo di morte.

Le ferite sono molto profonde e toccano il cuore,

vogliamo provare nel nostro piccolo a risanarle,

sperando che nessuno si senta solo

e che nessuno provi paura.

Aiutiamoci nel migliore dei modi possibili,

ognuno come può,

ognuno con il proprio messaggio,

ognuno rimanendo a casa,

un fatto determinante per vincere questa battaglia.

Ci teniamo a dire che questa è un’iniziativa aperta a tutti, dai bambini agli adulti. Chiunque voglia portare il suo contributo al tema, con fotografie, testi, poesie, videomessaggi, disegni o altro, è benvenuto. Chi voglia aderire, può contattarci in privato; come pure potete segnalarci i gruppi WhatsApp su cui far circolare le pubblicazioni.

Grazie.

Restiamo uniti.

Pasquale D’Apolito

Francesco A.P. Saggese