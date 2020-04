Emergenza Coronavirus, a Vieste feste patronali a porte chiuse

VIESTE -L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 stravolge anche le imminenti feste patronali in programma a Vieste, città che di fatto apre la lunga stagione di celebrazioni in onore dei rispettivi santi protettori.

Il primo appuntamento è quello in onore di San Giorgio Martire in programma il prossimo giovedì 23 aprile. Niente processioni, né messe con il popolo. Solo celebrazioni a porte chiuse. “In questi giorni – dichiara il sindaco Giuseppe Nobiletti – ci stiamo incontrando con la Chiesa e con i comitati organizzatori per studiare soluzioni da adottare. Una cosa è certa: dimentichiamoci le feste patronali classiche a cui siamo abituati. Ci limiteremo alla Santa Messa a porte chiuse celebrata dall’arcivescovo mons. Franco Moscone il giorno di San Giorgio, e trasmessa in diretta da Gargano Tv. Per quanto riguarda Santa Maria di Merino in programma il 9 maggio prossimo, non penso ci siano clamorosi sconvolgimenti rispetto ad oggi. Presumo che anche in quella circostanza si svolgerà tutto senza fedeli. Dispiace tanto, ma quest’anno è così”.

Infine il sindaco Giuseppe Nobiletti pensa alla ormai prossima stagione estiva. “Mi auguro che subito dopo il 3 maggio qualcuno ci dica cosa possiamo fare in estate, anche per programmare un minimo di eventi”.