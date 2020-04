Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo: la testimonianza dell’Associazione iFun di Foggia

Nella didattica a distanza, modalità necessaria in questo periodo di emergenza sanitaria, le testimonianze di volontari impegnati sul campo possono costituire un valore aggiunto

Oggi, 2 aprile 2020, è la XIII Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Era il 2007 quando l’Onu decise di istituire questa giornata per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con spettro autistico. Dunque, una iniziativa che ha come scopo la riflessione e l’impegno.

In questa videolezione, elaborata da Damiano Bordasco per gli studenti, aiuta ad entrare nel vasto mondo dell’autismo Maurizio Alloggio, presidente dell’associazione i-Fun di Foggia.

