Il Coronavirus non ferma la musica: bandisti del Gargano uniti in un concerto virtuale

Passione per la musica bandistica più viva che mai nel Gargano, nonostante la quarantena

#iononsbandoperchèsuonoacasa

Ischitella (FG) – Il Coronavirus non ha fermato la voglia di suonare dei bandisti del Gargano che, in questo momento di grande difficoltà, hanno regalato alla comunità garganica un momento corale davvero speciale.

Ed è così che 49 bandisti garganici, diretti dal Maestro Antonio Falco, si sono uniti virtualmente suonando la marcia sinfonica “Ligonziana” composta da Nino Ippolito. Il risultato è “un video virtual-live” che finirà nella storia bandistica del Gargano.

“Naturalmente ognuno di loro ha registrato dalla propria dimora, visto il periodo che stiamo attraversando” spiega il direttore artistico dell’Ass. Bandisti del Gargano, Antonio Falco. “Grazie a questo progetto, unendo le nostre forze e le nostre note, ci sentiamo ancora più uniti e felici di rappresentare il nostro Gargano”.

La musica bandistica comunque non si ferma di certo qui. Torna infatti un importante appuntamento per tutta la comunità garganica e non solo: il Raduno dei Bandisti del Gargano, l’evento nato a Ischitella nel 2011 e destinato a continuare la sua corsa. L’evento si terrà nella prima settimana di settembre 2020: “Siamo pronti a ripartire, ancor più determinati, nell’organizzare l’VIII Raduno dei Bandisti”.

La Redazione