Ischitella, Pasqua 2020: il messaggio della Pia Unione del SS. Crocifisso di Varano. VIDEO

Dalla Pia Unione del SS. Crocifisso di Varano un messaggio di fede e di speranza

Nel giorno della Santa Pasqua, pubblichiamo il messaggio del Priore della Pia Unione del SS. Crocifisso di Varano, Luca D’Apolito.

Carissimi devoti del SS. Crocifisso di Varano,

In questo difficile tempo, più forte è il richiamo alla fratellanza, all’amore, all’aiuto tra noi. Mai avremmo immaginato che il teatro storico ci catapultasse all’improvviso e così violentemente in un contesto di isolamento sociale, umano!

Tanti i morti di Coronavirus in tutta Italia, in tutto il mondo, tanta la gente che non è più tra noi. Costretti a stare in casa, negata la possibilità di stare con gli altri per salvaguardare il nostro bene più prezioso: la vita. Un bene che quotidianamente forse custodiamo poco ma che ora diventa prepotente difendere, ci invita alla riflessione.

Perché accade questo? Perché diventa così importante guardarci con gli occhi della comprensione, dell’amore, oggi, più che mai? Forse ci siamo allontanati molto dalla strada maestra. Forse il desiderio di prevalere sull’altro calpesta la dignità altrui, oppure, il desiderio di potere ci fa pensare di essere invincibili, eterni, indistruttibili.

Senza dubbio è un tempo di riflessione individuale e di comunità, riflessione introspettiva su ciò che realmente conta nella nostra quotidianità. Si dà per scontato l’affetto dei genitori e non si regala loro un sorriso, l’affetto degli amici e li si abbandona nella solitudine, l’affetto incondizionato a Gesù.

Abbiamo solo questo tempo: facciamone buon uso ma nel vero senso della parola. Il SS. Crocifisso di Varano ci guarda sempre, quotidianamente vigila sulle nostre azioni e anche se la chiesetta è chiusa, valica le porte e ci sorride invitandoci alla vera preghiera e conversione di fede. È una Pasqua diversa, insolita… che ci sia di insegnamento per diffondere il vero amore di Cristo, il bene tra fratelli, quel bene che cancella rancori ma semina fede, autentica fede che è serena accettazione dell’altro senza limiti per il bene eterno. A voi tutti, Vi auguro a nome mio e del Consiglio d’Amministrazione della Pia Unione di cuore una santa e serena Pasqua di fede e di rinascita morale.

Nella mia umiltà pregherò per voi.

Il moderatore

Luca Andrea D’Apolito