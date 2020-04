Nel giorno della Liberazione un messaggio di speranza dai bambini di Ischitella

Nella giornata del 25 Aprile, il messaggio di alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo “P. Giannone” di Ischitella che celebra la Liberazione ai tempi del Coronavirus e che arriva dritto al cuore degli Italiani, grandi e piccoli

Ischitella (FG) – Oggi 25 aprile ricorre il 75° Anniversario della Liberazione dell’Italia dalle forze nazifasciste e l’inizio di un percorso che condurrà alla Repubblica e alla Costituzione.

Oggi più che mai è importante ricordare una data che rappresentò la rinascita del popolo italiano. E quest’anno più che mai, nel mezzo dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo, nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, gli italiani hanno bisogno di celebrare la propria libertà, di tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio.

Nasce da qui l’iniziativa degli alunni della classe II B dell’Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” di Ischitella, in Provincia di Foggia, che, guidati dalle loro insegnanti Michelina Basile e Lucia Mastromatteo e con la collaborazione di tutti i genitori, hanno realizzato un video che celebra la Liberazione ai tempi del Coronavirus e che arriva dritto al cuore degli Italiani, grandi e piccoli.

Un potente messaggio di forza e resistenza giunge così ancora una volta dai più piccoli che, cantando “l’Inno di Mameli” dalle proprie case, ma come un esercito in battaglia, ci ricordano il loro sacrificio per il bene dell’Italia, uniti sotto un’unica bandiera ed un’unica speranza.

Ecco il video