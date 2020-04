Vico del Gargano, annullate le feste della Madonna del Rifugio e Madonna del Carmine

“A prescindere dai risvolti futuri che riguardano l’emergenza Covid-19, riteniamo opportuno dare un segnale forte alla nostra Comunità. Per quest’anno, faremo una pausa”

Vico del Gargano (FG)– Sia gli eventi legati alla celebrazione della Madonna del Rifugio che quelli dedicati alla Madonna del Carmine non si svolgeranno quest’anno. E’ quanto hanno comunicato, rispettivamente, il presidente del Comitato Festa Giulio Zaffarano per gli eventi celebrativi della Madonna del Rifugio, ed Enzo Azzarone per ciò che attiene alle celebrazioni in onore della Madonna del Carmine.

“Riteniamo opportuno”, hanno fatto sapere, “a prescindere dai risvolti futuri che riguardano l’emergenza Covid-19, dare un segnale forte alla nostra Comunità. Per quest’anno, faremo una pausa. Nei prossimi giorni, attiveremo tutte le procedure del caso per annullare tutti gli impegni presi contrattualmente prima che insorgesse l’emergenza sanitaria. Non possiamo sorvolare sulla grave crisi sanitaria che ci sta attanagliando, come non possiamo sorvolare sulla grave crisi economica a cui andremo incontro”.

“Per poter festeggiare occorrono il giusto spirito e presupposti che, al momento, mancano completamente. Naturalmente ciò che stiamo comunicando è una nostra ed esclusiva decisione, chiunque eventualmente per quest’anno potrà prendersi l’onere e l’onore eventualmente di prendere il nostro posto, noi non ce la sentiamo”.

Giulio Zaffarano ed Enzo Azzarone