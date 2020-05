Cagnano Varano, la Banda compie 25 anni: “Torneremo più forti di prima”

Nel giorno dedicato alla festa dei Santi Michele e Cataldo, quest’anno sospesa a causa dell’emergenza Covid-19

Cagnano Varano (FG) – In occasione delle giornate dedicate alla Festa dei Santi Michele e Cataldo, prevista come da tradizione dall’ 8 al 10 maggio a Cagnano Varano e quest’anno sospesa a causa dell’emergenza Covid-19, si pubblica il testo scritto dalla M° della Banda della cittadina, Carolina Tancredi.

La Banda

Oggi 8 Maggio 2020 la Banda di Cagnano compie i suoi primi 25 anni. Io ne ho quasi 29 quindi da quando avevo 3 anni fino agli 8 anni, ogni 8 maggio mi affacciavo dal balcone per vedere questo strano gruppo di persone con lo stesso passo suonavano insieme la stessa melodia… che cosa magica.. camminare insieme e suonare insieme ognuno con una melodia diversa che insieme offre uno spettacolo sonoro magnifico.

A 29 anni sono la Maestra di Questa Magnifica Realtà e oggi non posso festeggiare con i miei bandisti, con la mia famiglia, grazie alla quale ho potuto incontrare l’uomo della mia vita, mio marito, colui che diverrà il padre dei miei figli.

Sono qui sul terrazzo della mia casa nel punto più alto di Cagnano e ho deciso di dedicare questi giorni alla Banda, anche se dal vivo non posso essere lì con loro.

Questa mattina sarò qui ad ascoltare le marce che vengono riprodotte dalla playlist del mio pc con una cassa cercando di far arrivare questo lontano suono anche ai miei compaesani e l’emozione mi travolge. Sul gruppo whatsapp della Banda arrivano foto, video di quelli che sono stati i giorni felici insieme, i brindisi, le cantate, i selfie.

Ascolto le note, gli intrecci sonori di queste melodie e mi rivedo insieme al mio gruppo per le vie del mio paese, ad accompagnare i Santi Patroni, a camminare in marcia verso la grotta, a chiudere la marcia in anticipo per l’inizio dei fuochi pirotecnici.

Le melodie si alternano tra tonalità maggiore e tonalità minore e posso immaginare come i compositori abbiano potuto rappresentare con queste marce la gioia ma anche il dolore e il martirio dei Santi che in ogni festa portiamo in processione.

Mi commuovo e le lacrime abbondano sul mio viso e mi ricordo che in un periodo poco felice di questa realtà quando quasi stavamo scivolando nell’oblio, il bandista più maturo della nostra realtà, Rocco, mi disse, quasi con le lacrime agli occhi, che non dovevo mollare perché questa era una realtà che non poteva morire, ma aveva il dovere di rinascere e crescere nuovi bandisti!

Oggi, in questo momento, capisco perché era così importante per lui che questa realtà non morisse, proprio perché io non potrei mai vivere un San Michele e San Cataldo senza suonare, senza stare insieme ai miei bandisti, senza vivere un sentimento così profondo come quello di essere un bandista.

Oggi capisco quanto sia importante questa Istituzione. A tutti coloro che verranno dirò sempre che non si può sciogliere qualcosa che è cosi legato e consolidato, da affetto, stima e amore per la musica.

La Mia Banda, La Nostra Banda vive per allietare le feste del Nostro Paese ed è diventato così importante che non si può vivere a prescindere da questa realtà. Torneremo più forti e uniti di prima. Buon San Michele e San Cataldo a tutti.

Con Affetto Carolina Antonia Tancredi