Carpino, Festa Patronale di San Cirillo: ci sarà anche l’Arcivescovo Padre Franco Moscone

In tempi di Coronavirus, non ci sarà la processione, né la banda musicale e neanche i fuochi d’artificio, ma il 18 maggio saranno celebrate, nella Chiesa di “San Cirillo”, quattro Sante Messe con la partecipazione di massimo 60 fedeli ad ogni Messa

Carpino – La “riapertura” quasi totale dell’Italia del prossimo 18 Maggio coincide a Carpino con la tradizionale Festa Patronale di “San Cirillo”, Vescovo di Alessandria d’Egitto, Confessore e Dottore della Chiesa. Per l’occasione ci sarà anche la visita pastorale dell’Arcivescovo di Manfredonia Padre Franco Moscone, il quale presiederà la concelebrazione eucaristica delle ore 11 unitamente al Parroco don Tonino Di Maggio e al Vice Parroco don Michele Abatantuono, ed alla presenza delle Autorità Civili e Militari locali. La Messa sarà anche trasmessa in streaming live sulla pagina Facebook della Pro Loco di Carpino.

Niente processione, né banda musicale, ne spari di mortaretti e fuochi d’artificio, ovviamente, quest’anno in tempo di coronavirus (ed è la prima volta che ciò accade dopo tantissimi anni).

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Nicola-S. Cirillo, presieduto dal Parroco, qualche giorno fa ha stabilito che in detta giornata saranno celebrate, nella Chiesa di “San Cirillo”, quattro Sante Messe alle ore 9, 11, 18 e 20, per la partecipazione di un numero massimo di fedeli di 60 per ogni Messa. Questo nel rigoroso rispetto di tutte le regole in vigore emanate dal Governo italiano e dalla CEI, onde prevenire eventuali contagi da covid-19.

In tutte le Messe si pregherà, tra l’altro, il Santo Patrono Cirillo affinché interceda verso il Signore per liberare la sua Carpino, l’Italia e il mondo dal terribile flagello del virus in atto e per tutte le persone che sono morte a causa di esso.

Per la cronaca, per ora Carpino rimane uno dei pochissimi paesi della Provincia di Foggia a non aver subito nessun contagio, né vittime da covid.

Mimmo Delle Fave