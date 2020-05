Ischitella, Festa di Sant’Eustachio: Messa non più all’aperto ma a porte chiuse

Lo rende noto la Confraternita di Sant’Eustachio: “Sospese le autorizzazioni della manifestazione all’aperto al fine di evitare assembramenti”

Nuovo cambio di programma per la Festa di Sant’Eustachio a Ischitella (FG), Patrono della cittadina garganica, la cui celebrazione ricorre mercoledì 20 maggio. La solenne Messa non si terrà più in Piazza Garibaldi, come da ultimo programma, ma sarà celebrata a porte chiuse nella Chiesa di Sant’Eustachio dal Parroco Don Berardino Iacovone.

Lo ha appena reso noto la Confraternita di Ischitella che da sempre ha curato i festeggiamenti patronali e che spiega: “Secondo le norme di sicurezza dettate dalla CEI e dagli ultimi DPCM, le messe all’Interno della Chiesa di Sant’Eustachio per la solennità del nostro Santo Patrono non sono svolgibili dato lo spazio ridotto della chiesa”.

“La Solenne Messa del 20 maggio 2020 alle ore 11.00 si terrà a porte chiuse- continua la Confraternita – e potrà essere seguita dai cittadini in diretta streaming sulla pagina Facebook ischitellagargano.com”.

Il nuovo cambio di programma è dovuto alla sospensione delle autorizzazioni della manifestazione all’aperto al fine di evitare assembramenti.

Si rinnova l’invito, rivolto a tutta la popolazione, ad esporre sulle proprie abitazioni elementi di colore rosso, simbolo del martirio del Santo e dei suoi Familiari ed elemento che lega i cittadini alla secolare devozione verso il Santo Patrono. In attesa di tempi migliori si augura una festività patronale di fede personale, riflessione e serenità a tutta la cittadinanza ischitellana.